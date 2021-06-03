Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

Dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip Japonya, gelişmiş üniversiteleri ve refah düzeyiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak ülkenin bilinmeyen bir karanlık yüzü var ve bu durumdan da en çok kadınlar etkileniyor.

Japonya, dünyanın üçüncü en büyük ekonomisine sahip. Halkı yüksek eğitim düzeyi ve kurallara bağlılıyla dikkat çekiyor. Ancak ülkede özellikle pandemiyle birlikte son zamanlarda gizli bir tehlike baş gösterdi. Bu tehlike en çok kadınları etkiliyor.

İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Kenan Doğulu Burak Sergen Aslı Bekiroğlu
Spor Ali Koç Gervinho Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 15:39:36. #1.14#

title