Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor
Dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip Japonya, gelişmiş üniversiteleri ve refah düzeyiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak ülkenin bilinmeyen bir karanlık yüzü var ve bu durumdan da en çok kadınlar etkileniyor.
Japonya, dünyanın üçüncü en büyük ekonomisine sahip. Halkı yüksek eğitim düzeyi ve kurallara bağlılıyla dikkat çekiyor. Ancak ülkede özellikle pandemiyle birlikte son zamanlarda gizli bir tehlike baş gösterdi. Bu tehlike en çok kadınları etkiliyor.