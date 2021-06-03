Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor

Dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip Japonya, gelişmiş üniversiteleri ve refah düzeyiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak ülkenin bilinmeyen bir karanlık yüzü var ve bu durumdan da en çok kadınlar etkileniyor.