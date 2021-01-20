Nikah günü kan aracıyla karşılaşan Kızılay gönüllüsü çift, gelinlik ve damatlıklarıyla bağış kampanyasına destek verdi
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Nikah günü kan aracıyla karşılaşan Kızılay gönüllüsü çift, gelinlik ve damatlıklarıyla bağış kampanyasına destek verdi

20.01.2021 16:16 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:08

Balıkesir'in Kızılay gönüllüsü olarak hizmet veren çift, nikah için geldikleri yerde kan aracına rastlayınca gelinlik ve damatlıkla bağışta bulunmak isteyen vatandaşlara yardım ettiler.

Edremit İlçesi Cumhuriyet Meydanında belirli periyotlar ile gelen kan bağış toplama aracının bu sefer ilginç konukları vardı. Kan bağışında bulunan vatandaşlara yardımcı olmak için Kızılay Gönüllüsü olarak hizmet veren ve evlenmeye karar veren çift nikahtan önce gelinlik ve damatlıkları ile gelerek bağış kampanyasına destek verdiler.

"ÇOK GÜZEL BİR DUYARLILIK GÖSTERGESİ"

Edremit Kızılay Şube Başkanı Himmet Bora "Kaymakamımız geldi, belediye başkanımız geldi. En son olarak da gönüllümüz kardeşimiz Ömer ve eşi hanımefendi ile birlikte nikahtan önce Kızılay'a uğrayalım demişler. Bu jestlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir duyarlılık göstergesi. Ben çok duygulandım. Değişik duygular yaşıyorum şu anda. Kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum" dedi.

"BÖYLE BİR ETKİNLİK YAPALIM DEDİK"

Nikah törenlerinden yaklaşık bir saat önce meydana gelen genç çift kan bağışı yapacak vatandaşların form doldurmasına ve bilgi akışlarına yardımcı oldular. Damat Ömer Gülhan, "Eşim ile tanıştık. Evliliğe karar verdik. Kızılay'da gönüllü olarak başladık. O yolda devam ediyoruz. Yaklaşık bir yıldır gönüllü olarak hizmet vermekteyim. Gönüllü çalışmalarını devamlı olarak yerine getireceğim. Sonrasında eşimi Kızılay ailemize kattım. Kan aracımız da nikah günümüze denk geldi. Böyle bir etkinlik yapalım dedik. Güzel oldu mutluyuz" diye konuştu.

Tuğçe Yılmaz Gülhan, "Yaklaşık bir ay oldu üye olalı. Gurur verici bir şey, mutlu hissediyorum kendimi" dedi.

Nikah günü kan aracıyla karşılaşan Kızılay gönüllüsü çift, gelinlik ve damatlıklarıyla bağış kampanyasına destek verdi
Nikah günü kan aracıyla karşılaşan Kızılay gönüllüsü çift, gelinlik ve damatlıklarıyla bağış kampanyasına destek verdi
Nikah günü kan aracıyla karşılaşan Kızılay gönüllüsü çift, gelinlik ve damatlıklarıyla bağış kampanyasına destek verdi
Nikah günü kan aracıyla karşılaşan Kızılay gönüllüsü çift, gelinlik ve damatlıklarıyla bağış kampanyasına destek verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS

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