Gelinim Mutfakta yayından mı kalktı? Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta sezon finali!
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Gelinim Mutfakta yayından mı kalktı? Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta sezon finali!

Gelinim Mutfakta yayından mı kalktı? Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta sezon finali!
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Gelinim Mutfakta 31 Mayıs puan durumu merak ediliyor. Peki, son bölüm olan 31 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta yayından mı kalktı? Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta sezon finali!

Gelinim Mutfakta 31 Mayıs puan durumu merak ediliyor. Peki, son bölüm olan31 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta yayından mı kalktı? Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta sezon finali!

GELİNİM MUTFAKTA YAYINDAN KALKTI MI?

Gelinim Mutfakta sezon finali ile ekrana gelecek. Yeni sezonda değişime gidecek Gelinim Mutfakta bugün saat 13:15'de Kanal D ekranlarında. Demet Akalın ve Alişan'ın Star TV'deki sabah programı anlaşmaları bitince ekranlara veda etti. Onların yerine Seda Sayan gelince ünlü isimler birbirine demediğini bırakmadı. "Kimsenin ekmeğiyle oynamadım" diyerek kendini savunan Sayan'ın ardından yapım şirketi açıklama yaparak iddialara son noktayı koydu. Akalın ve Alişan ile anlaşmalarının bittiğini duyuran şirket, Sayan'ın sabah programı yapacağını açıkladı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta veda eden yarışmacılarımız Serpil Hanım ve gelini Neslihan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin ise "Yağnur" oldu.

GELİNİM MUTFAKTA SEZON FİNALİ

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