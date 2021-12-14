Gelinim Mutfakta Emel kim? Sunucu Emel Özkızıltaş kimdir? Gelinim Mutfakta sunucusu Emel Özkızıltaş kaç yaşında ve nereli?

Gelinim Mutfakta kim sunuyor? Emel Özkızıltaş kimdir? sorularının yanıtı televizyon izleyicilerinin merak ettiği konular arasında yer aldı. Emel Özkızıltaş, Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki sunucusu olarak karşımıza çıkıyor. Bilindiği gibi her hafta farklı bir kişi programın sunuculuğunu yapmakta. Geçen hafta Yılmaz Morgül'ü gördüğümüz programda 13-17 Aralık tarihileri arasında Gelinim Mutfakta Sunucusu Emel Özkızıltaş oldu. Peki Emel Özkızıltaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

GELİNİM MUTFAKTA KİM SUNUYOR?

Gelinim Mutfakta programının sunucusu Emel Özkızıltaş'tır.

EMEL ÖZKIZILTAŞ KİMDİR?

Asıl mesleği uçak kabin memurluğu olan Emel Özkızıltaş, 1986 yılında dünyaya geldi. Daha önce şarkıcı Abdullah Yıldız'ın Mektup şarkısına çektiği klipte rol almış olan Emel Özkızıltaş, Kanal D'de yayınlanan "Bugün Ne Giysem" adlı yarışmayla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Yarışmanın renkli isimlerinden olan Emel Özkızıltaş, özellikle Türkan Şoray'ın balıkçı Azize karakteri taklidi ile adından söz ettirmiş, 2014 sezonunun birincisi olmuştu.

Katıldığı moda yarışması ardından sunuculuk yapmaya başlayan Emel Özkızıltaş, Gelinim Mutfakta yarışmasıyla ekranlara döndü. Emel Özkızıltaş, 13- 17 Aralık tarihlerinde programın sunuculuğunu üstlenmekte.

Sunduğu ve katılığı programlarla tanınan Emel Özkızıltaş,1986 doğumlu. Daha önce şarkıcı Abdullah Yıldız'ın Mektup şarkısına çektiği klipte rol almış, Kanal D'de yayınlanan Bugün Ne Giysem yarışmasına katılmıştı.

İşte Benim Stilim yarışmasında 2014 sezonu birincisi olan Emel Özkızıltaş'a 2020 yılında hayatını kaybeden Nur Yerlitaş Zennube adını takmıştı.

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