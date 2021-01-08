Gelinim Mutfakta kim elendi, kim kazandı? 8 Ocak Cuma haftanın birincisi kim? 8 Ocak kazanan isim kim?

Gelinim Mutfakta değişen jürisi ve ağırladığı konuklarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Gelinim Mutfakta'da bu hafta kimin elendiği belli oldu. Gelinim Mutfakta kim elendi, kim kazandı? 8 Ocak Cuma haftanın birincisi kim? 8 Ocak kazanan isim kim?

Gelinim Mutfakta izleyicileri puan durumunu 8 Ocak itibari ile merak etmeye başladı. Gelinim Mutfakta'da kimin elendiği araştırılıyor. Programda her hafta Cuma günü eleme yapılıyor. Gülben Ergen'in konuk olduğu, sevilen isim Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde eleme heyecanı yaşandı. İşte elenen ve çeyrek altını kazanan isimler belli oldu. Gelinim Mutfakta kim elendi, kim kazandı? 8 Ocak Cuma haftanın birincisi kim? 8 Ocak kazanan isim kim?

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kazanan kişi Aysun oldu. Haftanın en düşük puanını alan iki gelin Özlem ve Aysun olarak açıklandı. Elenen isim ise Özlem oldu. 5 altın bileğin sahibi ise Zeynep oldu.

Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kazanan kişi Aysun oldu. Haftanın en düşük puanını alan iki gelin Özlem ve Aysun olarak açıklandı. Elenen isim ise Özlem oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Haftanın ilk gününü Gizem 21 puanla, Zeynep 20 puanla, Aysun 17 puanla, Özlem 7 puanla tamamladı.

5 Ocak'ta Zeynep 18 puan alarak ilk sıraya yerleşti. Aysun 16 puan, Özlem 15 puan, Gizem 9 puan aldı.

Haftanın üçüncü gününde Semra 19 puan alarak birinci, Yasemin 18 puanla ikinci, Nurten 11 puanla üçüncü, Elmas 10 puanla üçüncü oldu.

7 Ocak'ta gün birincisi 18 puan alan Gizem oldu. Zeynep 17 puan, Aysun ve Özlem ise 13'er puan aldılar.

Gelinim Mutfakta'da kim elendi İşte 8 Ocak Gelinim Mutfaktada elenen isim

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜLBEN ERGEN SÜRPRİZİ

Kanal D'nin sunuculuğunu Seda Sayan'ın yaptığı yarışma programı Gelinim Mutfakta'ya Gülben Ergen konuk oldu. Neşesi ve şarkıları ile stüdyoya ayrı bir renk katan Ergen'in yakın arkadaşı Seda Sayan ile sohbeti de programa damga vurdu. Kaynana ve gelinler de bu samimi sohbete zaman zaman ortak oldu.