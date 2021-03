Gelinim Mutfakta kim diskalifiye edildi? Gelinim Mutfakta tüm yarışmacılar neden diskalifiye edildi? Gelinim Mutfakta 674. bölüm fragmanı!

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programında seyircileri meraklandıran bir fragman yayınlandı. Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstendiği Gelinim Mutfakta her hafta farklı yarışmacılarla ekrana geliyor. Bu hafta eski yarışmacılardan olan Ayşe ve kayınvalidesi programa dahil oldu. Her gün farklı mutfaklardan farklı tariflerin denendiği programda haftanın ilk gününün sonunda yayınlanan fragman tüm izleyicileri şoke etti.Seda Sayan, tüm yarışmacıların diskalifiye olduğunu açıkladı. Peki, Gelinim Mutfakta kim diskalifiye edildi? Gelinim Mutfakta tüm yarışmacılar neden diskalifiye edildi? Seda Sayan açıklamaları nedir? Gelinim Mutfakta 674. bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

GELİNİM MUFTAKTA KİM DİSKALİFİYE EDİLDİ?

Bu hafta eski yarışmacılardan olan Ayşe ve kayınvalidesi programa dahil oldu. Her gün farklı mutfaklardan farklı tariflerin denendiği programda haftanın ilk gününün sonunda yayınlanan fragman tüm izleyicileri şoke etti.

Gelinim Mutfakta Perşembe günü tüm yarışmacıların diskalifiye edildiği açıklandı. Tüm izleyenler bu haberi şok ile karşılarken, tüm yarışmacıların neden diskalifiye edildiği merak konusu oldu.

GELİNİM MUFTAKTA YARIŞMACILAR NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?

İzleyenlerin yaptığı yorumlara göre Perşembe günü 1 Nisan olması sebebiyle, yarışmacılara şaka yapıldığı ve diskalifiyenin gerçek olmadığı iddia edildi.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

