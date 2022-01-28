Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 28 Ocak Gelinim Mutfakta çeyrek altını, bilezikleri kim kazandı? Puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi?
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Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta son bölüm İZLE! İşte detaylar...
Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...
22 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yeşim oldu. Yeşim 18 puanla çeyrek altını kazandı.
28 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yeşim oldu. Yeşim 18 puanla günün birincisi oldu.
Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak bilezikleri kazanan isim Miyase oldu. Miyase 70 puanla bilezikleri kazanan isim oldu.
Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak haftanın birincisi olan isim Miyase oldu. Miyase 70 puanla haftanın birincisi oldu.
- Yeşim: 18
- Miyase: 15
- Dilara: 13
- Damla: 11
- Miyase: 70
- Yeşim: 66
- Damla: 55
- Dilara: 46
Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta elenen isim 46 puanla Dilara oldu.