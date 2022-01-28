Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 28 Ocak Gelinim Mutfakta çeyrek altını, bilezikleri kim kazandı? Puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi?

Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

28 OCAK 2022 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

22 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yeşim oldu. Yeşim 18 puanla çeyrek altını kazandı.

28 OCAK CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

28 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yeşim oldu. Yeşim 18 puanla günün birincisi oldu.

28 OCAK 2021 GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak bilezikleri kazanan isim Miyase oldu. Miyase 70 puanla bilezikleri kazanan isim oldu.

28 OCAK CUMA GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak haftanın birincisi olan isim Miyase oldu. Miyase 70 puanla haftanın birincisi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN PUAN DURUMU

Yeşim: 18

Miyase: 15

Dilara: 13

Damla: 11

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN PUAN DURUMU

Miyase: 70

Yeşim: 66

Damla: 55

Dilara: 46

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta elenen isim 46 puanla Dilara oldu.

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