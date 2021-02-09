Gelinim Mutfakta Damla Kıran kimdir? Gelinim Mutfakta Damla Kıran ve kayınvalidesi Gül kimdir?
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Gelinim Mutfakta Damla Kıran kimdir? Gelinim Mutfakta Damla Kıran ve kayınvalidesi Gül kimdir?

09.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:50
Gelinim Mutfakta Damla Kıran kimdir? Gelinim Mutfakta Damla Kıran ve kayınvalidesi Gül kimdir?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasına bu hafta katılan isim Damla Kıran oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Damla Kıran kimdir? Gelinim Mutfakta Damla Kıran ve kayınvalidesi kimdir?

Gelinim Mutfakta yarışmasına bu hafta katılan ve ilk bölümden dikkat çeken ikili Gelinim Mutfakta Damla Kıran kimdir? Gelinim Mutfakta Damla Kıran ve kayınvalidesi Gül kimdir?

GELİNİM MUTFAKTA DAMLA KIRAN KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yemek yarışma programına Damla ve kayınvalidesi Gül Hanım damga vurdu. Birinci olmak için mücadele edecek ikiliden Damla Kıran'ın kayınvalidesi, O Ses Türkiye şampiyonu olan Alkan Dalgakıran'ın da annesi.

GELİNİM MUTFAKTA DAMLA KIRAN KAYINVALİDESİ GÜL KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yemek yarışma programına Damla ve kayınvalidesi Gül Hanım damga vurdu. Gül Hanım, Seda hanım gibi şarkıcı olduğunu, Sibel Can, İbrahim Tatlıses gibi isimlere vokalistlik yaptığını söyledi. Ayrıca oğlunu çok zor şartlar altında büyüttüğünü anlattı. 44 yaşında Yalovalı olan yarışmacı dikkatleri üzerine çekti.

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