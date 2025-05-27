Gelinim Mutfakta 27 Mayıs Salı puan durumu! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 27 Mayıs Salı puan durumu! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim aldı?
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27 Mayıs Salı günü 'Gelinim Mutfakta' programında puan durumu ve günün birincisi belli oldu. Katılımcılar arasında çekişmeli geçen yarışmada, günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim aldı?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta, 27 Mayıs 2025 Salı günü de heyecan dolu bir bölüme sahne oldu. Günün en iyi yemeğini yapan gelin, puan tablosunda zirveye çıkarak çeyrek altının sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta 27 Mayıs puan durumu nasıl şekillendi?, bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Aslı Hünel'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta yarışmasında, 27 Mayıs 2025 Salı günü gelinler arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı.

GELİNİM MUTFAKTA 27 MAYIS ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasının 27 Mayıs Salı günkü bölümünde, günün en yüksek puanını alan gelin henüz açıklanmadı.

Gelinim Mutfakta 27 Mayıs Salı puan durumu! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün çeyrek altını kim aldı?

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

ASLI HÜNEL EVLİ Mİ?

Aslı Hünel 2018 yılında Saruhan Hünel'in kuzeni olan Saruhan Hünel ile karıştırılan ancak aynı kişi olmayan Saruhan Hünel isimli bir kamu görevlisiyle hayatını birleştirmiştir. Eşi, emniyet teşkilatında görev yapmaktadır. Çift, evlilikleriyle örnek gösterilen isimler arasında yer almakta ve özel hayatlarını genellikle göz önünde yaşamamaktadır.

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