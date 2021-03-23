Gelinim Mutfakta 23 mart puan durumu nedir? Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Gelinim Mutfakta oyuncuları

Ekranların en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta 23 mart puan durumu ve Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı sorusu programın bitmesiyle yanıt arıyor. Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta 23 mart puan durumu ile kazanan ve elenen isimler açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta 23 Mart gün birincisi kim?

Gelinim Mutfakta 23 Mart Salı Puanları verildikten sonra bir gelin %100 eleme potasında sürüklenecek. Bir başka gelin de bilezikler için şimdiden göz kırpacak. Bu hafta yarışmaya gelen Seda ilk bölümde harika puanlar alarak Aysun'un şimdiden gözünü korkuttu.

GELİNİM MUTFAKTA 23 MART PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 23 Mart puan durumu açıklandı. Bugün en yüksek puanı Ayten aldı. Yarışmacı çeyrek altının sahibi oldu.

Bu hafta ilk bölüm de Seda, Aysun ve dudu 17 puan alarak Seda Sayan döneminde ilk defa 3 belin günün birincisi oldu. Bugün ise Seda Sayan'ın vereceği bugün 23 Mart Salı Gelinim Mutfakta puanları yarışma kaldığı yerden devam edecek. Seda, Aysun ve Dudu arasında ki eşitliği bugün verilecek puanlar sonucunda ortaya çıkacak olan bugün Gelinim Mutfakta 23 Mart Salı puan durumu eşitliği bozacak. Bu eşitliğin kendi lehine bozulmasını isteyen Salı günü günün birincisi olmanın planını yapıyor.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 23 Mart puan durumu Seda Sayan tarafından günün sonundan açıklandı. Günün en yüksek puanını Ayten aldı.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN NELER OLDU?

Neriman Hanım geleneksel Japon kıyafetleri giyiyor, eğlence başlıyor! Nagehan Hanım ise oğlunun evlenmeden önceki hallerini anlatıyor.

GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yarışmacısı Ayten Hatamova Gürüf, 17 Şubat'taki yayında tüm kayınvalidelerden 5 puan alarak rekor kırmıştı. Evli ve bir kız çocuğu sahibi olan Ayten Hatamova Gürüf, kaynanası Neriman Gürüf'le birlikte yarışmaya katıldı.

Ayakkabı butiği olan Ayten Hatamova Gürüf, Azerbaycan kökenlidir.

Instagram'da aytenhatamova kullanıcı adıyla yer alan Ayten Hatamova Gürüf'un, 14 bin civarı takipçisi bulunuyor.Kayınvalidesi Neriman Hanım, gelini Ayten hanımın isteği üzerine Gelinim Mutfakta yarışmasına başvurduklarını açıklamıştı. Eşiyle internetten tanıştığını söyleyen Ayten, 2 sene bekledikten sonra Türkiye'ye geldiğini açıkladı.

GELİNİM MUTFAKTA DUDU KİMDİR?

Gelinim Mutfakta Dudu ve kaynanası Nuray Hanım programa yeni katılan yarışmacılardır. Gelinim Mutfakta Dudu'nun tam adı Dudu Akdemirbey'dir. Gelinim Mutfakta Dudu 18 yaşındadır. Gelinim Mutfakta Dudu Yörük kızı olduğunu açıklamıştır. İddialı girişlerinin ardından gelin Dudu el lezzeti ile ilk günden çeyrek altını kazanmıştır.

Kaynanası Nuray Hanım ise Adanalı'dır. Kanal D'de yayınlanmakta olan yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta yarışmacısı Dudu yarışmadan kazandığı altınlar ile pandemi yüzünden yapamadığı düğününü yapmak istiyor.

Eşi sözlü iken onunla sohbet etmeye başladığını açıklayan Dudu bütün stüdyoyu şaşırtmıştı. Eşinin sözlüsünü sevmediğini ve bu yüzden onunla konuşmaya başladığını anlattı. Eşi ile genç yaşta evlenme kararı alan Dudu düğün yapamadığı için mutsuzdu. Geçtiğimiz gün yarışmaya gelerek Gelinim Mutfakta Dudu'ya sürpriz yapan eşi Samet Akdemirbey elinde gelinlik ile çıka geldi.