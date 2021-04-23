Cinayet zanlısı gazetecilere: "Çekme lan, adaleti mi savunacaksınız sanki bana?" diye tepki gösterdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gelini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpeder adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekme lan, adaleti mi savunacaksınız sanki bana?" diye bağırarak tepki gösterdi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gelini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpeder adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekme lan, adaleti mi savunacaksınız sanki bana?" diye bağırarak tepki gösterdi.

Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nurettin G., (68), gece saatlerinde gelen sesler üzerine bakmak için oğlunun evine gitti. Nurettin G., seslerin yatak odasından geldiğini fark ederek odaya girince iddiaya göre, burada gelini Filiz G., (34) ile Kamil Çetin'i (51) gördü. Buna öfkelenen Nurettin G., belinden çıkardığı tabanca ile ikilinin üzerine ateş açtı. Nurettin G. daha sonra jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye gelen jandarma ve 112 Acil servis ekipleri Filiz G. ile Kamil Çetin'in öldüğünü tespit etti. Olayın ardından Nurettin G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, cenazeler ise otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gazetecilere böyle tepki gösterdi

Olayla jandarma tarafından başlatılan incelemede gözaltına alınan Nurettin G., Sandıklı Devlet Hastanesi'nden sağlık kontrolünden geçirildi. Burada kendisini görüntülemek için hastane önüne gelen basın mensuplarını gören Nurettin G., bağırarak gazetecilere "Çekme lan, adaleti mi savunacaksınız sanki bana?" tepki gösterdi. Cinayet zanlısı sağlık kontrolünün ardından jandarma ekipleri tarafından adliyeye götürüldü. Zanlının savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ölen kadının kocasının çalışma için İstanbul'a gittiği öğrenildi

Jandarma ekipleri ayrıca olayda hayatını kaybeden Filiz G. ile Kamil Çetin'in ne kadar süredir birlikte oldukları araştırıyor. Olayda hayatını kaybeden iki çocuk annesi Filiz G.'nin eşinin inşaat işi yaptığı ve birkaç aydır çalışma için İstanbul'a gittiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı