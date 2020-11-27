Gelin düğünden 4 gün sonra koronadan öldü

Adana'da korona virüse yakalanan gelin, düğünden 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Adana'da korona virüse yakalanan gelin, düğünden 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Lise döneminden okul arkadaşı olan Özlem Özcan ve Muttalip Bayram bir süre önce nişanlandı. Düğün tarihlerini 22 Kasım olarak belirleyen çift, akşam 20.00'dan sonra sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için düğün saatini değiştirip pandemi kurallarını gözeterek dünya evine girdi.

Ancak Muttalip Bayram, düğünden 2 gün sonra rahatsızlanan eşini hastaneye götürdü ve yapılan test sonucunda genç kadının korona virüse yakalandığı öğrenildi. Ayrıca virüsün genç kadının akciğerlerine de indiği tespit edilmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Özlem Özcan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 26 Kasım günü hayatını kaybetti. Düğününden 4 gün sonra ölen gelin bugün Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, Özlem Özcan'ın düğünden 2 gün önce yaptırdığı korona virüs testinin de negatif olduğu öğrenildi. Muttalip Bayram'ın sosyal medya üzerinden geçen ay eşiyle paylaştığı fotoğrafının altına yazdığı, 'Aşk görülemez, sadece hissedilebilir diyorlar. Fakat yanılıyorlar. Gözlerinde gerçek aşkı defalarca gördüm. ve hayatım boyunca gördüğüm en güzel şey buydu' yazısı ise duygulandırdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı