Gelin Almaya Mehter Takımı Eşliğinde Gitti

MANİSA'da işadamı 26 yaşındaki Can Yüce, yaşamını birleştirme kararı aldığı 24 yaşındaki Burcu Ergüzel'i almaya mehter takımı eşliğinde gitti. Çiftin düğünü aşırı sıcak nedeniyle havuzda sona erdi.



Sümer Yüce ve Vesile Yüce çiftinin oğlu işadamı Can Yüce gönlünü kaptırdığı, merhum Ali Hikmet Ergüzel ve Ayşe Ergüzel çiftinin kızları Burcu Ergüzel ile yaşamlarını düğün ile birleştirdi. Gelin evine motosiklet grubu ve mehter takımı eşliğinde giden damat Yüce, nikah töreni öncesi semazen gösterisi hazırladı. Nikah ardından müzik eşliğinde eğlenen çift ve davetliler, düğünde sıcaktan bunalınca havuza atladı. Orkestra üyelerini de havuza atan damadın arkadaşları, ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına sebep oldu.



HAVUZDA TEKLİF ETTİ



Gecenin bir diğer sürprizini damadın arkadaşlarından Ahmet Çokal yaptı. Kız arkadaşı Sevil Yılmaz'a havuza atlayarak evlenme teklifi eden Çokal, 'Evet' yanıtını alınca, eğlence kaldığı yerden devam etti. Damat Can Yüce, "Düğün günümüzün eğlenceli geçmesini bekliyorduk ama sıcak ve havuzu hesaba katmamıştık. Bu olay bize de sürpriz oldu. Bizler de eğlendik düğüne gelen havuza atlayan arkadaşlarım da eğlendi. Düğün günü yaşananlar bizler için büyük bir anı, eşimi seviyorum" dedi.



- Manisa