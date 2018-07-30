Gelin Adayı Naz Mila, Garsonluk Yapan Eski Türkiye Güzeliyle Dalga Geçti

Amerika'da uyuşturucu partilerinde görüntülenen ve bu görüntüleriyle büyük ses getiren bir zamanların ünlü modeli Senem Kuyucuoğlu, kendine yeni bir düzen kurdu. Nişantaşı'nda bir cafede garsonluk yapmaya başlayan Senem Kuyucuoğlu, ekmek parasını kazandığını ve bundan gocunmadığını dile getirdi.

OLAYLI GELİN ADAYI ESKİ TÜRKİYE GÜZELİ İLE DALGA GEÇTİ

Gülşen Yüksel Salt ile Müge Dağıstanlı'nın hazırlayıp sunduğu, teve 2'de yayınlanan '2. Sayfa' programı 2009 yılında Türkiye İkinci Güzeli seçilen Senem Kuyucuoğlu'nun garson olduğu haberlerini ekrana getirdi. Evlilik programlarının olaylı gelin adayı Naz Mila ise programdan takip ettiği Senem Kuyucuoğlu ile dalga geçer paylaşım yaptı.

"TÜRKİYE GÜZELİNE BAK"

'2. Sayfa' magazin programını takip eden Naz Mila da, Senem Kuyucuoğlu'nun fotoğrafını Instagram hesabının hikayesinde paylaşarak 'Türkiye Güzeli'ne bak' notuyla Senem Kuyucuoğlu'yla dalga geçti.

İşte Naz Mila'nın o paylaşımı;