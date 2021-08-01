ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'na 783 hektarın yandığı alan dikilen 1 milyon fidanla yeşeriyor
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ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'na 783 hektarın yandığı alan dikilen 1 milyon fidanla yeşeriyor

Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası sınırlarında kalan ormanlık alanda geçen yıl çıkan yangında zarar gören 783 hektarlık bölge, dikilen 1 milyon fidanla yeşerecek.

Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası sınırlarında kalan ormanlık alanda geçen yıl çıkan yangında zarar gören 783 hektarlık bölge, dikilen 1 milyon fidanla yeşerecek.

Eceabat ilçesine bağlı köylerden Yalova ve Kumköy arasındaki ormanlık alanda geçen yıl 6 Temmuz'da çıkan yangının ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonucu söndürülmesinin ardından bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlatıldı.

Orman ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında öncelikle bölge, yanan ağaçlardan ve küllerden arındırıldı. Alanın temizlenmesinden sonra kızılçam, fıstık çamı, selvi, incir, zeytin, biberiye, lavanta ve ıhlamurdan oluşan 1 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Sürüm yapılamayan bölgeye ise 3 ton tohum atıldı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında bölgeye dikilen fidanlar büyümeye başladı. Gelecek baharla birlikte fidanların boy atarak bölgenin kurak bir görüntüden kurtulup eskisi gibi yemyeşil olması bekleniyor.

Kumköy muhtarı Hasan Sülün, AA muhabirine, geçen yıl çıkan yangında ekili arazilerin ve ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Yangın sonrası 1 ay kendine gelemediğini anlatan Sülün, "Allah bir daha yaşatmasın. Ormanlarımız yeniden yeşilleniyor. Umarım bir daha yaşamayız böyle bir yangını." dedi.

Son günlerdeki yangın haberlerine üzüldüğünü belirten Sülün, "İçimiz yanıyor bizim de. Hepsine geçmiş olsun diyorum, inşallah en kısa sürede söndürülürler." ifadelerini kullandı.

Köylülerden Hayati Aydın da özellikle bu dönemde orman yangınlarına karşı daha duyarlı olunması gerektiğini söyledi.

İnsanlara sönmeyen sigara ile cam gibi atıkları doğaya atmamaları konusunda çağrıda bulunan Aydın, "Türkiye'nin birçok yerinde yangın var şu an. Bu dönemde yağış yok, orman çok kuru, bir kıvılcım her yeri yakıyor. Lütfen duyarlı olalım. Biz bu yangını geçen sene yaşadık. Bizim yanan ormanlarımız yeniden yeşillenmeye başladı. O kapkara dönemde bizim de içimiz kararmıştı. Şimdi yanan alanın eski günlerine dönmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Serdar Özen ise yaşadıkları yangını tarif etmenin zor olduğunu dile getirdi.

ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'na 783 hektarın yandığı alan dikilen 1 milyon fidanla yeşeriyor
ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'na 783 hektarın yandığı alan dikilen 1 milyon fidanla yeşeriyor
ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'na 783 hektarın yandığı alan dikilen 1 milyon fidanla yeşeriyor
ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'na 783 hektarın yandığı alan dikilen 1 milyon fidanla yeşeriyor
ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'na 783 hektarın yandığı alan dikilen 1 milyon fidanla yeşeriyor
ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'na 783 hektarın yandığı alan dikilen 1 milyon fidanla yeşeriyor
ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'na 783 hektarın yandığı alan dikilen 1 milyon fidanla yeşeriyor
ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'na 783 hektarın yandığı alan dikilen 1 milyon fidanla yeşeriyor
ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'na 783 hektarın yandığı alan dikilen 1 milyon fidanla yeşeriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'na 783 hektarın yandığı alan dikilen 1 milyon fidanla yeşeriyor - Haberler
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