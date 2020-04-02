Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 465 gıda kolisi dağıtacak Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 465 aileye gıda kolisi dağıtılacak.

Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 465 aileye gıda kolisi dağıtılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında kurulan Gelibolu Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan şu ana kadar 65 yaş ve üstü ile yaşlı, hasta ve engelli toplam bin 56 kişi yararlandı.

Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılıçkaya, yaptığı açıklamada, bin lira nakdi yardım alacakların muhtarlıklara bildirildiği söyledi.

Dağıtımı yapılacak 465 gıda kolisi yardımından nakdi yardım almayanların yararlanacağını bildiren Kılıçkaya, "Bu kapsamda çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları en kısa sürede karşılanıyor. Vatandaşlarımız da korunma tedbirlerine uysun." dedi.

Kaynak: AA