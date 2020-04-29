Gelibolu'da uyuşturucuya 2 gözaltı ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan otomobilin içerisinde jandarma narkotik köpeği 'Roket' ile yapılan aramada, 10 gram bonzai ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE 'nin Gelibolu ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan otomobilin içerisinde jandarma narkotik köpeği 'Roket' ile yapılan aramada, 10 gram bonzai ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Evreşe beldesinde uygulama noktasından durdurulan otomobilde ve şüpheliler A.K ve S.S'nin üzerinde narkotik köpeği Roket'in katılımıyla yapılan aramada 10 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheliler, A.K ve S.S. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

- Çanakkale - Çanakkale Kaynak: DHA