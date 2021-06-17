Geleneksel Şavşat Evi'nin marka tescili yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Geleneksel Şavşat Evi'nin marka tescili yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Haberler | Kültür Sanat

- Geleneksel Şavşat Evi'nin marka tescili yapıldı Geleneksel Şavşat Evleri'ni gelecek nesillere aktarmak amacıyla Şavşat Kaymakamlığı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından marka tescili yaptırıldı.

- Geleneksel Şavşat Evi'nin marka tescili yapıldı

ARTVİN - Geleneksel Şavşat Evleri'ni gelecek nesillere aktarmak amacıyla Şavşat Kaymakamlığı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından marka tescili yaptırıldı.

2015 yılında dünyada 30 ülkede 260 kentin ve ülkemizde ise 17 ilçenin sahip olduğu Uluslararası Cittaslow Sakin Şehir Birliğine 10. sırada üye olarak kabul edilen Şavşat ilesi geleneksel Şavşat evlerinin tecil edilmesinin ardından marka olma yolunda basamakları birer birer çıkıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Şavşat ilçesinde Geleneksel Şavşat Evi olarak tescillenmiş çok sayıda bina bulunuyor.

Şavşat ilçesi Şavşat Evlerini incelemek üzere çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. İlçe geleneksel mimarisini, tarihini, doğasını koruduğundan bütün bu özelliklerinden dolayı yerli ve turistlerin ilgisini çekiyor.

Şavşat Kaymakamı Onur Özaydın Şavşat evi Şavşat Kaymakamlığı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından projelendirilerek örnek bir Şavşat evi yaptırıldığını belirterek, "Şavşat evimiz şu an faaliyete geçmiş olup Cevizli Mahallemizdeki 200 yıllık tarihi Şavşat evi örnek alınarak yapılmıştır. Şavşat evi geleneksel Şavşat mimarisi dışında Türk Osmanlı mimarisinden de motifler taşımaktadır. Büyük bir çoğunluğu Ahşap ve taştan yapılmış olup Şavşat'a ait Artvin'e ait mimari özellikleri taşımaktadır. 2010 yılında projelendirilip faaliyete geçen Şavşat evimiz o tarihten buyana vatandaşlarımıza hem kültürel mimarinin bir örneğini yansıtarak hizmet etmeye devam ediyor" dedi.

Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar ise "Bugün Türkiye'de sakin şehir kriterlerine uygun ilçemiz doğa güzelliği ile ahşap mimari yapısıyla Şavşat'ımız dünyada sayılı ve ender yerlerden birisidir. Amacımız ilçemizdeki değerlerimizi ön plana çıkarmak ülke tanıtımı için kullanmak bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bugün Şavşat'ın sembolü olan evinin tescilinin yapıldı bu konuda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şavşat gördüğünüz gibi muhteşem Doğa güzelliği, Turistlik bakımından diğer türlü insan sağlığı açısından ilçemizi ön plana çıkarmak için yoğun çaba harcıyoruz. Biz bu değerleri Şavşat'ın geleceği için kullanmak istiyoruz. Kısacası Şavşat'ı Dünya markası yapmak istiyoruz. Gerek doğa güzelliği gerek turizm açısından dünyaya açılmak istiyoruz" dedi.

Geleneksel Şavşat Evi'nin marka tescili yapıldı
Geleneksel Şavşat Evi'nin marka tescili yapıldı
Geleneksel Şavşat Evi'nin marka tescili yapıldı
Geleneksel Şavşat Evi'nin marka tescili yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Ataizi Tamer Levent Tuğrul Tülek Burcu Biricik
Spor Cristiano Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Geleneksel Şavşat Evi'nin marka tescili yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 10:38:12. #1.15#

title