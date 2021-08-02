GELENEKSEL KUM TURNUVASI, 21. KEZ BAŞLADI
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GELENEKSEL KUM TURNUVASI, 21. KEZ BAŞLADI

GELENEKSEL KUM TURNUVASI, 21. KEZ BAŞLADI
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Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen ve dünyada ilk olma özelliği taşıyan çıplak ayak kum futbol turnuvasının 21. si başladı.

Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen ve dünyada ilk olma özelliği taşıyan çıplak ayak kum futbol turnuvasının 21. si başladı.

Dünyada ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Ünye Belediyesi çıplak ayak kum futbol turnuvası 21. Kez başladı

-Tarihi 50 yıla dayanıyor-

Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, Kum Futbol Turnuvası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, tarihi 50 yıla dayanan Kum Futbol Turnuvası'nın yaklaşık 30 yıldır kesintisiz oynandığını söyleyerek, "Mücadele eden tüm takımlara başarılar diliyorum. İnşallah hem iyi oynayan, hem de centilmen olan kazansın. Hayırlı olsun. " dedi.

-4 takım mücadele ediyor -

Geleneksel Kulüplerarası Kum Futbol Turnuvası'nda 2006, 2007 ve 2008 doğumlu genç futbolcular forma giyerek mücadele ediyor.

29 Temmuz 2021 Perşembe akşamı başlayan turnuvada 2 Ünye, 2 Fatsa takımı şampiyonluk için ter dökecek.

Turnuvanın açılış maçı Fatsa Anadolu Spor-Ünye Gençler Birliği ve Fevzi Çakmak Spor ile Fatsa Yalıköy Spor arasında oynandı

Turnuvanın 2. günü Ordu Rusumat Kadın Futbol Takımı ile Ünye Gücü Kadın Futbol Takımları gösteri maçı oynayacak. Ardından Fatsa Anadolu Spor - Fatsa Yalıköy Spor ve Ünye Gençler Birliği - Fevzi Çakmak Spor mücadele edecek.

-"İlçemiz için ayrı bir özelliği var"-

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kum futbol turnuvasının Ünye için ayrı bir özelliği olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Kum futbol turnuvası hakkında duayen spor yazarları tarafından bilinenin aksine dünyada ilk olarak Ünye'de başladığını söylediklerini hepimiz biliyoruz. Yani en eskisi Ünye'de. Kum turnuvasının bu açıdan ilçemiz için ayrı bir özelliği var. Yaklaşık yarım asırdır devam eden plaj futbolu turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. "

Kaynak: Habermetre

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