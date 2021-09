Geleneksel 27'nci Sünnet Şöleni Hasköy'de yapıldı

Beyoğlu Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve pandemi nedeniyle ara verilen toplu sünnet şöleni Haliç'in kıyısındaki Hasköy Etkinlik Alanı'nda yapıldı. Bu yıl 27'ncisi düzenlenen etkinlikte 210 çocuğun sünnet töreni gerçekleştirildi. Şölende, 'Rafadan Tayfa' çizgi filminin oyuncuları da ilçedeki çocuklarla buluştu, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Beyoğlu Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlediği Beyoğlu Sünnet Şöleni, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Hasköy Sahil'de gerçekleşen şölende çocuklar ve aileleri animasyon gösterileri ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliğindeki şölene Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, partilerin ilçe başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri, sünnet olacak çocuklar ve aileleri katıldı.

RAFADAN TAYFA GÖSTERİ YAPTI

Şölende, sünnet olmak için aileleriyle gelen her yaştan çocuk 'Rafadan Tayfa' oyuncularının yaptığı gösterilere eşlik ederek unutulmaz bir gün geçirdi. Çocuklara pamuk şeker ve mısır da dağıtıldı. Şölenin sonunda aileler, kendilerine verilen Cerrahi İşlem Kartı ile anlaşmalı hastanelere giderek çocuklarını sünnet ettirebilecek.

YILDIZ: ÇOCUKLARIN, GENÇLERİN VE KADINLARIN YANINDAYIZ

Etkinlikte konuşan Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'nda ilk sıradaki gündemlerinin her zaman çocuklar, gençler ve kadınlar olduğunu dile getirdi. İlçede doğan her çocuk için ailelerine ziyarette bulunduklarını söyleyen Yıldız, "Yeni doğan bebeklerimizin ilk ihtiyaçları için ailelerin yanında oluyoruz. Eşim Seyhan Hanım da her doğan çocuğumuz için bir fidan dikimine öncülük ediyor" dedi.

"İNANCIMIZA GÖRE SÜNNET KIYMETLİDİR"

İleride Beyoğlu için çalışacak çocukları bir araya getirmeyi hedeflediklerini aktaran Yıldız, "Bizim inancımızda çocuklarımızın sünnet olması çok kıymetlidir. Anne ve babaların anılarında vardır. Geleneksel hale getirdiğimiz sünnet şöleni pandemi nedeniyle geçen yıl yapamamıştık. Ama bu yıl aileler de olup olmayacağını sormaya başlamıştı. Okulların başlamasının hemen öncesinde 210 çocuğumuza sünnet kıyafetlerini de giydirerek, sünnet şöleni yapalım istedik. Aileleri de mutlu, etkinliği açık havada yapıyoruz. Pandemi önlemlerine elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz. Rafadan Tayfa çocukların da sevdiği bir grup onu getirdik. Yarın birlikte Beyoğlu için çalışacak bu çocukları bir araya getirelim, aileler birbirini tanısın istedik. Güzel bir tören oldu, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KOÇ: İNŞALLAH DAMATLIĞINI DA GÖRÜRÜM

8 yaşındaki oğlu Yiğit Ali Koç'un sünneti için şölene katılan Başak Koç ise "Sünnet olması güzel bir duygu inşallah damatlığını görmek de nasip olur. Rabbim bütün evlatlarımızı korusun. Böyle bir şölen yapmaları hem bizim hem de çocuklar için çok güzel, Allah razı olsun" diye konuştu.

"SÜNNETLE ERKEK ADAM OLACAĞIM"

Sünnet olacağı için hiç korkmadığını söyleyen Yiğit Ali Koç da "Yolda gelirken herkes benimle dalga geçti, bence onlar sünnet olmamış. Erkek adam olacağım için sünnet olmak istiyorum. Büyüyeceğim, askere gideceğim. Ondan sonra da meslek sahibi olacağım ama mesleğim polislik olacak. Polislik en sevdiğim iş" ifadelerini kullandı.

DİLEK: MUTLU VE GURURLUYUZ

Mürşide Dilek ise "Oğlum Ahmet Talha 3 yaşında, biraz korkuyor. Ama çok mutlu ve gururluyuz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

BOZAKAN: KEŞKE İLK OĞLUMU DE BÖYLE SÜNNET ETTİRSEYDİM

Münevver Bozakan da "2 oğlum var, ikincisi 6 yaşındaki Eymen sünnet olacak. İlk çocuğumda böyle bir etkinliğe katılmamıştım. İkinci oğlumu getirdim, keşke ilkini de getirseydim. Etkinlik güzel çok eğleniyoruz, teşekkür ederiz. Kendini birey gibi hissedeceği yaşlara adım atıyor, güzel bir duygu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gül Kaba