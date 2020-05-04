Geleneği sürdüren sadece Mevlüt Usta kaldı
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Geleneği sürdüren sadece Mevlüt Usta kaldı

Geleneği sürdüren sadece Mevlüt Usta kaldı
04.05.2020 10:21 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:21

Aydın'ın semt pazarlarından motorlu taşıtlar yaygın olmadığı dönemlerde kullanılan at arabaları, artık sadece pazar masrafı taşımıyor aynı zamanda asırlık bir geleneği sürdürüyor.

Aydın'ın semt pazarlarından motorlu taşıtlar yaygın olmadığı dönemlerde kullanılan at arabaları, artık sadece pazar masrafı taşımıyor aynı zamanda asırlık bir geleneği sürdürüyor. Germencik ilçesinde eskiden görev yapan onlarca at arabasından taşımacılık işini sürdüren sadece Mevlüt Gül ve atı Küheylan kaldı.

Bu işi ilkokul çağlarında başladığını ve yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü at arabacılığı işini kendisine meslek edindiğini belirten Mevlüt Gül, gelişen teknolojinin at arabacılığı mesleğini de bitirdiğini söyledi. Eskiden Germencik pazarında ve halde onlarca kişinin at arabası ile çalışıp evine ekmek götürdüğünü, bugün bir elin parmak sayısını geçmeyecek kadar at arabacılığı yapan kişi kalmasına rağmen artık iş bulunmadığını belirten Gül, "Bu mesleği ilkokul çağlarında başladık. O zaman motorlu araç almak çok zor ve pahalıydı. Biz at arabacısı olarak kaldık ve bu işi meslek edindik. Halen ilçe pazarının kurulduğu günlerde atımı arabaya koşup pazara geliyoruz. Ancak işler çok durgun. Bir yandan asırlık kültürü yaşatmaya diğer yandan da ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Sanırım bizden sonra bu işi yapan kalmaz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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