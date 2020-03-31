Gelecek tatil rotalarınıza şehir efsaneleri yön verecek Karantina günleri sona erdiğinde uçak ya da otobüs biletlerinizi obilet.com ya da obilet mobil uygulaması üzerinden alırken; seyahat rotalarınız için efsaneleriyle ünlü şehirlere göz atmayı unutmayın.

Koronavirüs salgını nedeniyle evde geçirdiğiniz zamanı gelecek seyahatlerinizi planlayarak değerlendirirken, tatil rotalarınıza şehir efsaneleri ilham oluşturabilir.

Tatil ve seyahat özlemi çekerken; zamanınızı sağlıklı günlerde gerçekleştireceğiniz tatil planlarınızı kurgulamakla değerlendirebilirsiniz.

Tarih boyunca kültürel geleneklerin nesilden nesile aktardığı şehir efsanelerini sizler için bir araya getirdik.

Kazdağları - Sarıkız Efsanesi

Bol oksijeni ile görülmeye değer Kazdağları doğal güzelliklerinin yanı sıra; Sarıkız efsanesiyle de ünlüdür.

Rivayete göre, 'köylerden birinde genç ve güzel bir kız yaşarmış. Evlenmek istemeyen güzel kızın adı köydeki gençler tarafından kötüye çıkarılmış. Dedikodulardan sonra babası namusunu temizlemek için kızını dağa götürüp ölüme terk etmiş. Yıllar yılar sonra kızının yaşadığını duyan baba hemen dağa çıkmış. Sarıkızın dağdan bir elini uzatıp testisine denizden su doldurduğunu gördüğünde ermiş olduğunu anlamış'.

Mersin - Ashâb-ı Kehf (Yedi Uyurlar)

Mersin'deki Ashab-ı Kehf mağarası Yedi Uyurlar'ın kaldığına inanılan mağaralar arasında en ünlüsüdür.

Müslüman ve Hristiyan inancına göre, Yedi Uyurlar'ların 200 yıl bu mağarada uyuduğuna inanılır.

Zulme uğrayan ve idama mahkum edilen yedi genç kaçıp, Yedi Uyurlar mağarasında saklanırlar. Rivayete göre mağarada uykuya dalan 7 genç 200 yıldan fazla burada kalırlar. Bir gün içlerinden biri mağaradan çıkıp çarşıya gidince bunun bir mucize olduğunu anlarlar.

Şanlıurfa - Balıklıgöl

Şanlıurfa, Göbeklitepe efsanesiyle Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken lokasyonlar arasında yer alırken, UNESCO, Göbeklitepe'yi en eski yerleşim yeri olarak kabul ediyor.

Efsanevi hikayeleriyle turistler için merak uyandıran Balıklıgöl ise rivayete göre; Hz. İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak biliniyor.

Anlatılan hikayelerin ortak özelliği, Hz. İbrahim'in atıldığı ateşin suya, odunların ise balığa dönüşmesidir. Türkiye ve dünyada Balıklıgöl'ün bu kadar merak edilip ziyaret edilmesinin sebebi balıkların kutsal olduğuna inanılmasıdır.

Manisa - Ağlayan Kaya

Doğal güzellikleri ve 'Ağlayan Kaya' efsanesiyle seyahat severlerin rotaları arasında yer alan Manisa, görülmeye değer lokasyonlar arasında.

Rivayete göre; yarı tanrı Tantalus'un kızı Niobe'nin 14 çocuğu olur. Zeus'la evli olan arkadaşı Hera'nın da 2 çocuğu olur. Bu durumu küçümseyen Niobe, halkı kendisine tapması ve Hera'yı cezalandırması için ayaklandırır.

Zeus ve Hera'nın çocukları da intikam almak için Niobe'nin bütün çocuklarını öldürürler. Ağlayan Kaya efsanesi, Zeus'un Niobe'nin acısını dindirmek için taşa çevirmesini simgeler.

Amasya - Güzelce Kız - Aynalı Mağara Efsanesi

Aynalı Mağara, yıllar öncesine dayanan hikayesiyle Amasya'daki mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler arasındadır.

Şehir efsanesine göre, kralın dünyalar güzeli kızı varmış. Kral Güzelce'yi evlendireceğini duyurunca, kendine güvenen her delikanlı talip olmuş. Ancak kızın yüzündeki örtüyü kimse açmaya cesaret edememiş. Bir gün fakir bir delikanlı Güzelce'ye talip olmuş ve yüzündeki örtüyü açmış. O anda heryeri büyük bir ışık kaplamış. Güzelce ile delikanlı orada ölmüşler. İki genç kaya mezar içerisine ayrı odalara gömülmüşler. Hala ne zaman güneş çıksa bu kaya mezarın dışı Güzelce Kız'ın yüzü gibi parlarmış.'

Kaynak: Bültenler