Gelecek Partisi'nde istifa şoku! 5 ilçe teşkilatı daha görevi bıraktı

Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanı Ender Serbes'in teşkilatıyla birlikte istifa etmesinin ardından Pamukova, Akyazı, Kocaali, Arifiye ve Erenler ilçe teşkilatları da görevi bıraktı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanlığı'nı yaptığı Gelecek Partisi'nde istifa krizi yaşanıyor. Sakarya İl Başkanı Ender Serbes ve teşkilatı Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nu taraf tutmakla suçlayarak topluca istifa etti. Partide bu olayın şoku yaşanırken, istifa haberleri gelmeye devam etti.

5 İLÇE TEŞKİLATI DAHA İSTİFA ETTİ

Bugün 5 ilçe teşkilatının topluca istifa ettiği ortaya çıkarken, Pamukova İlçe Başkanı İrfan Metin, kendilerinin yanı sıra 4 ilçe teşkilatının daha istifa ettiğine ilişkin haberleri doğruladı.

Sakarya İl Başkanı Ender Serbes toplu istifa açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Bizler, Türkiye'nin ilkesiz siyasetçilerine karşı bir duruş sergilemek, alternatif olabilmek için bu yola çıktık. İlkesiz siyasetçilerin siyasi hedeflerine hizmet etmek için değil.

"ADİL DEĞİL, TARAF OLMAKTADIR"

Sayın Genel Başkan Ahmet Davutoğlu istediği kadar hukukun üstünlüğüne, adam kayırmacılığı yapılmayacağından, ileri demokrasiden dem vursun. İştir kişinin ayinesi, lafa bakılmaz. Şunu gördük ki haksızlığı kendisine yakın olanlar yaptığında adil değil, taraf olmaktadır.

"ZATEN ADAM KAYIRAN, HALKI YANILTAN PARTİLE VAR"

Türkiye'de zaten adam kayıran, adaleti hiçe sayan, halkı yanıltan partiler var. Bunlardan bir tane daha sıfırdan inşa etmenin vatana, millete zaman ve enerji kaybettirmenin bir anlamı olmadığına inandığımızdan Sakarya teşkilatı olarak bizler görevlerimizden ve partiden istifa ediyoruz.