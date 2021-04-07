Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Kahramanmaraş İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Herkes düşünce özgürlüğüne sahiptir ama 104 amiral gece yarısı topluca bir ültimatom verir gibi bildiri yayımlarsa bunu, makul ve sorumlu bir davranış olarak göremeyiz.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Herkes düşünce özgürlüğüne sahiptir ama 104 amiral gece yarısı topluca bir ültimatom verir gibi bildiri yayımlarsa bunu, makul ve sorumlu bir davranış olarak göremeyiz." dedi.

Davutoğlu, kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen partisinin Kahramanmaraş İl Danışma Kurulu toplantısında, Kanal İstanbul Projesi'nin vahim bir hata olduğunu iddia etti.

Montrö Sözleşmesi'ni tekrar tartışmaya açmanın hata olacağını savunan Davutoğlu, "Çünkü Montrö Sözleşmesi, Türkiye'nin boğazlar üzerindeki egemenliğini tahkim eden sözleşmedir. Cumhurbaşkanının son açıklaması bu konuda doğrudur. Montrö Sözleşmesi'ni tartışmaya açmamak gerekir." diye konuştu.

Bazı eski amirallerin gece yarısı bildiri yayımlamasını da değerlendiren Davutoğlu, bildirinin sabahında ilk açıklama yapan liderin kendisi olduğunu hatırlattı.

Konuyla ilgili gerekli istişareleri yaptıklarını aktaran Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Herkes düşünce özgürlüğüne sahiptir ama 104 amiral gece yarısı topluca bir ültimatom verir gibi bildiri yayımlarsa bunu, makul ve sorumlu bir davranış olarak göremeyiz. Kim hangi maske altında olursa olsun imalı ya da açık, örtülü ya da aşikar darbe girişiminde veya darbe planlamasında bulunursa bilsinler ki öyle bir darbe girişiminin karşısında en önce duracak olan, başı dimdik bir şekilde duracak olan Gelecek Partisi kadrolarıdır. Bütün bu değerleri savunan Kahramanmaraşlılar, Anadolu'nun değerlerini savunan kardeşlerim, şunu bilin ki bu değerlerin yılmaz bekçileri Gelecek Partisidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı