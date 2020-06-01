Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "vekil transferi" açıklamasına üstü kapalı yanıt: Seçimlere kendi gücümüzle katılacağız
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Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "vekil transferi" açıklamasına üstü kapalı yanıt: Seçimlere kendi gücümüzle katılacağız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Seçime girebilmeleri için Gelecek Partisi'ne milletvekili verilebiliriz" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı bir şekilde yanıt verdi. Davutoğlu, "Her seçime kendi irademizle ve kendi gücümüzle katılmaya kararlıyız" dedi.

01.06.2020 18:27 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'ne seçime girebilmeleri için milletvekili verilebileceğini söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine üstü kapalı bir şekilde yanıt veren Davutoğlu, "Bu yaz içinde bütün illerimizde örgütlenmemizi tamamlayarak hangi tarihte yapılırsa yapılsın her seçime kendi irademizle ve kendi gücümüzle katılmaya kararlıyız" ifadesini kullandı.

"27 MAYIS CUNTACILIĞIN MİLLETE YAŞATILDIĞI KARA GÜNDÜR"

Gelecek Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Davutoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Utançla hatırlanan 27 Mayıs darbesinin 60'ıncı yılı olduğunu anımsatan Davutoğlu, 27 Mayıs'ın üç demokrasi şehidini idam sehpasına götürdüğünü, milli egemenlik anlayışına, demokrasiye, kültüre ve hukuk sistemine ağır bir darbe vuran cuntacılığın millete yaşatıldığı kara bir gün olduğunu belirtti.

"Nereden ve hangi mihraktan gelirse gelsin, her türlü darbeci, vesayetçi ve cuntacı anlayış karşısında bütün varlığımızla dimdik duracak ve bir daha böylesi bir karanlık günün yaşanmaması için sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadesini kullanan Davutoğlu, darbe, post-modern darbe ve darbe girişimlerinin bütün izlerini silecek bir demokrasi vizyonunu egemen kılmak için gece gündüz çalışacaklarını vurguladı.

"SEÇİMLERE KENDİ İRADEMİZLE KATILMAYA KARARLIYIZ"

Teşkilatlanma çalışmalarını ivmesini artırarak devam ettireceklerini aktaran Davutoğlu, 53 il başkanı ve 172 ilçe başkanının atamasını yaptıklarını bildirdi.

Ayrıca Ankara'da 200, İstanbul'da 150, Konya'da 50, İzmir'de 40 mahalle başkanının da görevlendirildiğine değinen Davutoğlu, şu bilgileri verdi:

"Büyük Kongre yapma şartı olan 41 ilimizde il kongrelerimizi yapma noktasına gelmiş bulunuyoruz. 81 ilimize atamalarımızı da en kısa sürede tamamlayacağız. Bu yaz içinde bütün illerimizde örgütlenmemizi tamamlayarak hangi tarihte yapılırsa yapılsın her seçime kendi irademizle ve kendi gücümüzle katılmaya kararlıyız."

Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun 'vekil transferi' açıklamasına üstü kapalı yanıt: Seçimlere kendi gücümüzle katılacağız

Kaynak: AA

Politika Manşet

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