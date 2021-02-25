Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'dan erken seçim çağrısı Açıklaması
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'dan erken seçim çağrısı Açıklaması

25.02.2021 17:39 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:39
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'dan erken seçim çağrısı Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, erken seçim çağrısında bulunarak, "Erdoğan ve Bahçeli'ye sesleniyorum, daha fazla kendinizi, kalbinizi yormayın.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, erken seçim çağrısında bulunarak, "Erdoğan ve Bahçeli'ye sesleniyorum, daha fazla kendinizi, kalbinizi yormayın. Lütfen daha fazla kendinizi ve ailenizi yormadan gelin, Türkiye'yi bir seçime götürün." dedi.

Özdağ, Kırıkkale'de partisinin Keskin 1. Olağan İlçe Kongresi'nde, parti olarak 14 aydır siyaset yaptıklarını, örgütlendiklerini ve kongrelerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu ülkede Süleyman Demirel'e, Mesut Yılmaz'a yumruk atıldığını ifade eden Özdağ, şöyle konuştu:

"Bülent Ecevit'e yumruk atılmadı mı, kurşunlanmadı mı Kars'ta? Aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atılmadı mı, kurşunlanmadı mı? İnönü'ye yapılmadı mı? Ankara'nın göbeğinde bana da yaptılar. Arkamdan saldırdılar. Onlar olmayacak ama Selçuk Özdağ olacak arkadaşlar. Benim fikirlerim yaşayacak. Beni öldürebilirler, önemli değil. Bu dünyada nefeslerimiz sayılı."

Özdağ, bu yılın sonunda erken seçim olacağını savunarak, "Buradan Erdoğan ve Bahçeli'ye sesleniyorum, daha fazla kendinizi, kalbinizi yormayın. Lütfen daha fazla kendinizi ve ailenizi yormadan gelin, Türkiye'yi bir seçime götürün. Erken seçim hem sizin için iyidir hem Türkiye için iyidir." dedi.

Şabab Yücel Gedikali'nin yeniden ilçe başkanlığına seçildiği kongreye cep telefonuyla görüntülü katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da partilileri selamlayarak, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Kongreye Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım, bazı genel merkez yetkilileri, İl Başkanı Gülfem Betül Ekinci ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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