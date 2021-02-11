Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili dava dosyasında görevsizlik kararı

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili dava dosyasında görevsizlik kararı vererek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ'ın 15 Ocak'ta evinin önünde saldırıya uğramasıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak 5 kişi hakkında "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" ve "silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçlarından iddianame hazırlamıştı. İddianameyi kabul eden Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı. Mahkeme, saldırıyı "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" suçu kapsamında değerlendirerek, dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Mahkemenin görevsizlik kararının gerekçesinde, olay sonrası alınan adli tıp kurumu raporunda, Özdağ'ın vücudunun çeşitli yerlerinden basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek ve kemik kırığı oluşacak şekilde yaralanmasının bulunduğunun, kemik kırığının hayati fonksiyonlarına etkisinin üçüncü dereceden olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Özdağ'ın, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde başına aldığı demir ve sopa darbeleriyle yaralandığı ifade edildi.

Gerekçede şunlar kaydedildi:

"Sanıkların eylemlerine devam edecekken çevrede bulunanların engellemesiyle neticeye ulaşamadan olay yerinden gittiklerinin ve mağdurun yaralarıyla ilgili sonuçları engelleme hususunda hiçbir katkılarının olmadığının mağdurların anlatımlarında yer aldığı, Selçuk Özdağ'ın sanıklarca darbedildiğinin iddia edildiği olayda aynı zamanda tanık olan dosyanın mağduru Bayram Polat'ın beyanlarında mağdur Selçuk Özdağ'ın yaralanması neticesinde çok fazla kan kaybettiğinin ve acilen hastaneye gittiklerinin tespit edildiği olayla ilgili düzenlenen iddianame ile sanıkların her ne kadar yukarıda belirtilen sevk maddelerince cezalandırılmaları talep edilmişse de izlenen kamera kayıtlarından sanıkların önce mağdurun bacaklarına vurdukları halde sonra ellerinde sopa yahut demirlerle mağdurun kafasına ölümcül bölgesine hedef gözeterek vurmuş olabilecekleri, mağdurun olay neticesinde kemik kırığı oluşacak ve basit tıbbi müdahale ile gideremeyecek şekilde yaralandığının tüm raporlarından ve epikriz kayıtlarından tespit edildiği anlaşılmıştır."

Öte yandan sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilirken, sanıklar ve avukatları, mahkemenin görevsizlik kararına 7 gün içinde itiraz edebilecek.

(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı