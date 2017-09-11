Geleceğin Programlama Dili Python %90 İndirimde!

İlk kez 1990"larda ortaya çıkan Python, günümüzde en popüler ve tercih edilen programlama dilleri arasında çoktan yerini aldı.



Peki bu dili bu kadar cazip hale getiren şey nedir? Basitliği, gücü, nesne yönelimli olması, platform bağımsız ve açık kaynaklı oluşu tercih sebepleri arasında sayılabilir. Python öğrenmek diğer dillere nazaran oldukça kolay olduğu için size zaman kazandıracaktır. Şöyle ki C ile bir hafta uğraşarak yazabileceğiniz bir programı Python ile bir günde yazmanız mümkün olabilir.



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