Geleceğin önemli sinemacıları ilk ödüllerini aldı

Türkiye çapında sinema öğrencilerinin sadece senaryo ya da yapılmış filmlerini değil, senaryo aşamasından değerlendirerek filme dönmesini sağlamak amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle gerçekleştirilen "Geleceğin Sineması" nın kazananları sunuculuğunu genç oyuncu Ege Kökenli'nin' üstlendiği 09 Temmuz Salı akşamı Bahçeşehir Üniversitesi'nin Galata Kampüsü'nde yapılan tören ile belli oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce başvuru sonucunda ön jüri tarafından seçilen 10 proje Âşık Feymani–ÖzgenurGülerce,Bengi– FurkanGümüş, Borçlu-Musa CanServi, Neden Olmasın?Buğra MertAlkayalar, Duvar- Mehmet AkifYıldız, Gamsız Apartmanı–FurkanTaşçı, Fraktal: Munchies- Muhammed ZahidÇetinkaya, Sessiz İnsanlar- Makbule Tuba Demirkale,Tavşan- Abdullah RıdvanCan,Uğur- Umut Öz olarak sıralanırken; Yönetmen Yüksel Aksu'nun jüri başkanlığında; Oyuncu Ceren Moray, TÜRSAK Vakfı Başkanı yapımcı Elif Dağdeviren, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölüm Başkanı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kemal Suher ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Selçuk Yavuzkanat'tan oluşan ana jüri tarafından seçilen projeler ise şöyle sıralandı; Fraktal: Munchies projesiyle Muhammed ZahidÇetinkaya3. seçilirken, Tavşan projesiyle Abdullah Rıdvan Can 2. seçildi. Birinciliğe ise Makbule Tuba Demirkale Sessiz İnsanlar projesiyle layık görüldü.

"Gençlerin elinden tutalım"

TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elif Dağdeviren törende yaptığı konuşmada, yeni yönetim kurulu ile beraber sektöre yeni isimler kazandırmak için Geleceğin Sineması gibi etkinlikleri daha da güçlendirerek devam ederken bir yandan da bu hedefle yeni bir takım adımlar da atmaya karar verdiklerini söyledi. Ayrıca vakfın sinema sektörünün ihtiyaçlarını da tespit etmeye yönelik yine Bahçeşehir Üniversitesi ile bazı çalışmalar yaparak farklı ne gibi konularda aktif olacaklarını belirleyeceklerini söyledi.

"Hayalleri olan gençlere destek olmak beni heyecanlandırıyor"

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kemal Suher ise Türsak ile yaptıkları uzun vadeli işbirliğinin kendilerini çok heyecanlandırdığını zira sinema öğrencilerinin aldıkları eğitim üzerine, Türsak ile geliştircekleri projelerle pratikle de tanışacaklarını söyledi. "Beni çok heyecanlandıran diğer bir mevzu, hayalleri olan gençlere, hayalleri olan öğrencilere destek olmak. Sadece anlatarak sektöre hazırlamak değil, hayalinin peşinden koşan, öğrenci olsun ya da olmasın bu sektöre girecek adaylara imkan tanımak, bunun alt yapısını kurmak bizi heyecanlandırıyor."

Konuşmaların ardından dereceye giren gençlere ödülleri takdim edildi. Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından ödül alan 3 kısa film seyredildi.

Kaynak: Bültenler