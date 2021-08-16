'Geleceğin İletişimcileri Yarışması' ön eleme sonuçları belli oldu
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'Geleceğin İletişimcileri Yarışması' ön eleme sonuçları belli oldu

'Geleceğin İletişimcileri Yarışması' ön eleme sonuçları belli oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Televizyon Yayıncılığı, Haber Yayıncılığı, Radyo Yayıncılığı, Dijital Yayıncılık ve Güzel Türkçe kategorilerinde düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması ön eleme sonuçları açıklandı.

Televizyon Yayıncılığı, Haber Yayıncılığı, Radyo Yayıncılığı, Dijital Yayıncılık ve Güzel Türkçe kategorilerinde düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması ön eleme sonuçları açıklandı. 121 üniversiteden yapılan başvurulardan 154 eser finale kaldı.

TRT'nin bu yıl 7'ncisini düzenlediği "Geleceğin İletişimcileri Yarışması" ön eleme sonuçları belli oldu.

154 ESER FİNALDE

İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri de finale kalan 154 eser arasında yer aldı.

"Kadının Portresi" adlı Podcast yayını ile Melek Çetinkaya, Tuğçe Çeşmeci ve Sema Arslan, "Sana Yalan Borcum mu Var?" adlı Dijital Video İçerik Formatı ile Cem Berkan Karadede ve Beyzanur Özer, "Hezel Ana Haber" adlı Televizyon Programı ile Caner Tıkız finale adını yazdırdı.

Öğrencilerin proje danışmanlıkları ise Doç. Dr. Remziye Köse Özelçi, Öğr. Gör. Kerem Yükseloğlu, Ar. Gör. Eda Çekemci tarafından gerçekleştirildi.

Kazananlar, tarihi önümüzdeki günlerde duyurulacak bir etkinlikle açıklanacak ve ödüllerine kavuşacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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