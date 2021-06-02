'Geleceğin En İyi Dijital İnovasyonu Ödülü' yarışmasında Türkiye finale kaldı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, eğitim platformu 'Doğa'm Evimde' ile dünya çapında 120'den fazla başvuru alınan '2021 En İyi Geleceğin Dijital İnovasyon Ödülü' yarışmasında 23 finalistten biri oldu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, eğitim platformu 'Doğa'm Evimde' ile dünya çapında 120'den fazla başvuru alınan '2021 En İyi Geleceğin Dijital İnovasyon Ödülü' yarışmasında 23 finalistten biri oldu.

Veri analiz kuruluşu IDC tarafından ABD'de düzenlenen 2021 Best of Future of Digital Innovation Award 2021- Geleceğin En İyi Dijital İnovasyon Ödülü yarışmasında İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, eğitim platformu 'Doğa'm Evimde' ile finalist oldu.

Doğa'm Evimde platformu, geçen günlerde CIO Ödülleri ve IDC Türkiye Ödülü'nü almıştı.

BU GURUR TÜRKİYE'NİN, BÜTÜN EĞİTİM SEKTÖRÜNÜN

İTÜ ETA Vakfı Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, IDC Küresel ödüllerindeki finalistliği gururla değerlendirdi. Özeren, "Yaklaşık bir buçuk yıldır, yaşam koşullarımızı, ticareti, eğitimi, turizmi pandemi belirliyor. Bütün insanlığın aldığı en önemli ders, bu süreçte karşımızda duruyor; Bilim ve teknolojik gelişimin önemi! Bu alanda, ihtiyaçlar zorunluluğa dönüştü. Amerika, Avrupa'nın dev ülkeleri, deyim yerindeyse sınıfta kaldı. Türkiye gerek altyapı gerekse içerik dönüşümünde, en gelişmiş görünen ülkelerden önde olduğunu gösterdi" diye konuştu.

Özeren sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji olarak bunu bir adım daha öteye taşıdık. Tamamlayıcı eğitim unsurlarımız ile hem uzaktan hem hibrit eğitim süreçlerini yüksek verimlilik ile gerçekleştirdik. Doğa'm Evimde platformu, e-doğa ve m-doğa uygularımız ile fark yarattık. Kurumumuzda CIO görevini dirayetle yürüten Hakan İnanır ve ekibini ayrıca kutlamak isterim. Eğitimdeki öncü anlayışımız, ödüllerle tescillendi. Küresel ölçekte verilen değeri görmek de guru verici. Ama bu gurur sadece bizim değil, tüm eğitim sektörümüzün gururudur."

ÖDÜL AÇIKLAMASI 14 HAZİRAN'DA

IDC "2021 En İyi Geleceğin Dijital İnovasyon Ödülü" sahipleri 14 Haziran'da açıklanacağı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yarışma, küresel ölçekte gerçekleşiyor. Katılımcılar, 2 özel ödül ve 5 kategoride yarışıyor. Ayrıca kazanan kuruluşların, Ağustos 2021'de yapılması planlanan Sanal-Dijital Yeniliklerin Geleceği Zirvesi'ne de davet edileceği söylendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı