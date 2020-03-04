Geleceğin eczacılarına eczane ortamında eğitim veriliyor

04.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:14

Sinop Üniversitesi Durağan Meslek Yüksekokulu Eczane Teknikerliği Programı Bölümü'nde eğitim gören öğrenciler, deneyim kazanabilmek adına okul bünyesinde oluşturulan eczanede eğitim görüyor.



Öğrencilere mesleğe atılmadan önce bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan üniversite yönetimi, Durağan Meslek Yüksekokulu içinde Farmasötik Bakım ve Uygulama Eczanesi kurdu.



Oluşturulan eczanede, öğrencilere reçete okuma, hasta ile iletişim, stok takibi, majistral hazırlama ve raf düzenleme gibi konularda uygulamalı eğitim veriliyor.



Eczane Hizmetleri Programı Öğretim Görevlisi Dr. Ahmet Hüsamettin Baran, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurulan eczanenin öğrenciler açısından önemine işaret etti.

Sözlü ve yazılı eğitimlerin önemli olduğunu ancak uygulamalı eğitimin öğrenciler üzerinde farklı bir etkisini olduğunu vurgulayan Baran, "Uygulama eczanemiz, interaktif öğrenme metoduyla öğrencilerimizi geleceğe donanımlı biçimde hazırlayacaktır. Uygulama ezcanemizde aynı zamanda dermokozmetik ürünler ve ilaç dışı ürünler konusunda da öğrencilerimize bilgiler verilecektir." dedi.

Baran, uygulama eczanesinin hayata geçirilmesinde kendilerine destek olan Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Kaynak: AA