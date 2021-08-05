Geleceğin atçılık antrenörlerinin stajları da eğitimleri kadar zor
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Geleceğin atçılık antrenörlerinin stajları da eğitimleri kadar zor

Geleceğin atçılık antrenörlerinin stajları da eğitimleri kadar zor
Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Kültür Sanat

Erzurum'da stajlarını sürdüren Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Atçılık ve Antrenörlüğü Programı öğrencileri, hem atların bakımını yapıyor hem de at binerek antrenörlük öğreniyor.

Erzurum'da stajlarını sürdüren Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Atçılık ve Antrenörlüğü Programı öğrencileri, hem atların bakımını yapıyor hem de at binerek antrenörlük öğreniyor.

Üniversite öğrencileri, kampüs içerisinde, 1 kapalı, 5 açık manej alanında otistik, down sendromlu ve diğer engelli çocuklar ile yetişkin bireylere hippoterapi eğitiminin de verildiği çiftlikteki eğitim ve staj görüyor.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğretim görevlileri Murat Temel ile Suat Türker gözetiminde staj yapan öğrenciler aynı zamanda hayallerindeki atçılık antrenörlüğünü öğrenmek için ter döküyor.

Öğrenciler bir yandan atların günlük bakımı olan tımar, yemleme gibi çalışmaları yürütürken günün diğer kısımlarında ise at sırtında binicilik eğitimi alıyor.

2018'de eğitime başlayan, bugüne kadar çok sayıda öğrencinin mezun olduğu bölümü tamamlayan öğrenciler, Türkiye Jokey kulübü (TJK) bünyesinde ve Türkiye Binicilik Federasyonuna bağlı binicilik kulüplerinde antrenör olabiliyor.

Çiftlikte staj gören öğrencilerden 20 yaşındaki Sare Tuanna Güllü, AA muhabirine, çocukluğundan bu zamana kadar atlara olan merakı ve sevgisi nedeniyle bu bölümü tercih ettiğini söyledi.

Atlara bakım yaparken zorlanmadığını ifade eden Güllü, "Atçılık antrenörü olmak istediğim için bu bölümü tercih ettim, veteriner de olmak istiyorum. Zaten ikisini bir arada yapabilirsem çok güzel olur. En büyük hayalim mezun olduktan sonra eğer mümkün olursa kendi çiftliğimi kurmak." diye konuştu.

Dedesinden gördüğü at sevgisinin kendisine de aşılandığını belirten öğrencilerden 23 yaşındaki Esma Yılmaz da ata binmenin heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Atlara bakmanın ve sevmenin kendisine anlatılmaz keyif verdiğini söyleyen Yılmaz, herkese ata binmelerini ve atlarla zaman geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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