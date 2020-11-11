"Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" kampanyasında Kırgızistan'da bin fidan dikildi
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"Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" kampanyasında Kırgızistan'da bin fidan dikildi

11.11.2020 19:45 | Son Güncelleme: 11.11.2020 19:48

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Programı" kapsamında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bin fidan toprakla buluşturuldu.

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Programı" kapsamında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bin fidan toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Programı"nın Kırgızistan ayağı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörlüğü ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) desteği ile Bişkek Atatürk Parkı ve KTMÜ Cengiz Aytmatov kampüsünde fidan dikimi yapıldı.

Fidan dikimine katılan KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, programda yaptığı konuşmada, "Kırgızistan'da kardeşlerimizle birlikte dikeceğimiz fidanlar aynı zamanda dostluğumuzun ve kardeşliğimizin bir nişanesi olacaktır." dedi.

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'de geçen yıl 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluştu. Bu yıl da Kırgızistan'ın da aralarında olduğu 30 ülkede binlerce fidan dikilecek. Kırgızistan'da, 500 fidan Atatürk Parkı'nda ve 500'ü de Manas Üniversitesinde dikilecek." dedi.

Usta, fidan dikim programına katılan Türkiye Orman Bakanlığı temsilcilerine, akademisyenlere, Bişkek Belediyesi yetkililere ve halka teşekkürlerini iletti.

Bişkek Belediyesi Parkları Müdürü Kaliça Umuraliyeva da TİKA'nın katkılarıyla dikimi yapılan fidanlarının bakımının en iyi şekilde yapılacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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