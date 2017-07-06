Geleceğe İşbaşı" Projesi, İlk Mezunlarını Verdi

Kadın ve Demokrasi Derneğince (KADEM) yürütülen "Geleceğe İşbaşı" projesi kapsamında eğitim alan 18 genç kız, mezun oldu.



KADEM Antalya İl Temsilciliğinin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği projenin sertifika töreni KADEM Vakfı Antalya Kız Öğrenci Yurdu'nda yapıldı.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu törende, projenin sivil toplum ve kamu işbirliğinin en güzel örneklerinden olduğunu söyledi.



Genç kızların hayatta başarılı olması için burada aldıkları eğitimin üzerine yeni şeyler koyması gerektiğini belirten Karaloğlu, "Diplomayı aldık, her şey bitti derlerse kaybeden olurlar. KADEM'in bir taraftan sivil toplum kuruluşlarıyla bir yandan da kamu kurumlarıyla güzel işbirliği var. Bu işbirliği neticesinde güzel faaliyetler ortaya çıkıyor. Bu tür işbirliklerinin devam ettirilmesini diliyoruz. Mezun olan kızları ve dernek ve öğretmenleri kutluyorum." diye konuştu.



KADEM Antalya İl Temsilcisi Zeynep Ayşe Taş, dernek olarak iki yıldır çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ancak bu çalışmaların en özelinin bu proje olduğunu vurguladı.



Projeyle hedeflerinin genç kızları istihdam sağlamanın yanı sıra psikolojik, sosyal ve kültürel destekle hayata daha güçlü tutunmalarını sağlamak olduğunu ifade eden Taş, 3,5 aydır eğitim gören 18 genç kızın kişisel ve mesleki değişimlerini gözlemlemenin kendileri için gurur verici olduğunu kaydetti.



KADEM Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Antalya il Temsilcisi Zeynep Ayşe Taş'ın telefonundan bağlanarak mezunlara başarı diledi.



Sertifikalarını Vali Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu'ndan alan mezunlar sevinçlerini kep atarak yaşadı.