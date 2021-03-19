Geleceğe Değer projesi ile çocukların mutluluğuna ortak oldular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Geleceğe Değer projesi ile çocukların mutluluğuna ortak oldular

19.03.2021 11:24 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:57
Geleceğe Değer projesi ile çocukların mutluluğuna ortak oldular

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Geleceğe Değer Projesi kapsamında Hacı Şakir-Meliha-Nilüfer Öz İlköğretim Okulu'nda boyama etkinliği düzenleyerek çocuklara sürpriz yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Geleceğe Değer Projesi kapsamında Hacı Şakir-Meliha-Nilüfer Öz İlköğretim Okulu'nda boyama etkinliği düzenleyerek çocuklara sürpriz yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Geleceğe Değer Projesi kapsamında Hacı Şakir-Meliha-Nilüfer Öz İlköğretim Okulu'nun bahçesi ile duvarlarını minik öğrenciler için renklendirdi. Etkinlikte gençler, okul bahçesinde minik öğrencilerin çeşitli geleneksel oyunları oynayabilmeleri için çizimler gerçekleştirdi. Programda okul duvarları da çeşitli resim ve karakterlerle boyandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin yaşanan pandemi nedeniyle çalışma ve projelerine bir süre ara verdiklerini kaydeden Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, gönüllülük çalışmalarının pandemi kuralları çerçevesinde devam edeceğini söyledi.

Boyama ve tematik çalışmalar yapıldı

Temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde çalışmalara başladıklarını söyleyen Birden, "Kent Konseyi Gençlik Meclisi 60 gönüllüsü ile birlikte Hacı Şakir- Meliha- Nilüfer Öz İlköğretim Okulu'nda Geleceğe Değer Projemiz için bir araya geldik. İlkokul öğrencilerimize okula geldiklerinde mutlu olabilecekleri ve keyif ile oynayabilecekleri alanlar oluşturduk. Boyama ve tematik çalışmalar yaptık. Bizlere kapılarını açan Hacı Şakir-Meliha-Nilüfer Öz İlköğretim Okul idarecilerine ve Gençlik Meclisi olarak yaptığımız her projede bizlere destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Geleceğe Değer projesi ile çocukların mutluluğuna ortak oldular
Geleceğe Değer projesi ile çocukların mutluluğuna ortak oldular
Geleceğe Değer projesi ile çocukların mutluluğuna ortak oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Sibel Can Aslıhan Karalar
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Bülent Uygun Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Geleceğe Değer projesi ile çocukların mutluluğuna ortak oldular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 11:59:20. #1.14#
title