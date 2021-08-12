Geforce Now nedir, ne işe yarar? Ücreti ne kadar? İçerisinde hangi oyunlar var?
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Geforce Now nedir, ne işe yarar? Ücreti ne kadar? İçerisinde hangi oyunlar var?

Geforce Now nedir, ne işe yarar? Ücreti ne kadar? İçerisinde hangi oyunlar var?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Nvidia'nın geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü proje olan Geforce Now, oyuncuları oldukça heycanlandırdı. Peki Geforce Now nedir ve ne işe yarar? Geforce Now ücreti ne kadar? İçerisinde hangi oyunlar var?

Geforce Now ücreti ne kadar? Geforce Now nedir ve ne işe yarar? sorularının yanıtları oyun tutkunlarınınsıkça araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.

GEFORCE NOW NEDİR?

GeForce Now Nvidia tarafından sunulan üç bulut oyun servisinin kullandığı bir markadır. Uzaktaki güçlü donanıma sahip bir bilgisayarın hızlı internet bağlantısıyla yönlendirilmesi ve bilgisayardan gelen görüntünün oyuncuya aktarılması prensibiyle çalışır.

Geforce Now, özellikle yeterli olmayan pc sistemleri için tasarlanmış bir uygulamadır. Uzaktaki güçlü donanıma sahip bir bilgisayarın hızlı internet bağlantısıyla yönlendirilmesi ve bilgisayardan gelen görüntünün oyuncuya aktarılması prensibiyle çalışır.

GEFORCE NOW ÜCRETİ NE KADAR?

Geforce Now Türkiye'de üç farklı üyelik ile satışa sunuluyor. Bunlardan ilki olan Basic, tamamen ücretsiz üyeliktir.Ancak bu üyeliğe sahip olanlarınyazlnızca 1 saatlik oturum süresi vardır. Ayrıca yoğun saatlerde bu pakete sahip kullanıcılar sınırlı kapasite nedeniyle kuyrukta bekleyebilir.Diğer üyelikolan Premium ise Türkiye'de ayda 74,9 TL'ye satılmaktadır.Bu özelliğe sahip olanlara öncelikli erşim hakkı tanınacak,uzatılmış oturum süresine sahip olacak ve sadece RTX ekrankartlarında bulunan Ray Tracing özelliğini kullanabilecekler. Son olarak ise 3 Aylık Premium Üyeliği'dir. Bu üyelik normal premiumdan pek bir farkı yok sadece 3 ayda bir yenileniyor ve her üç ayda bir kullanım için 179,7 TL'ye satılıyor.

HANGİ PLATFORMLARDA KULLANILIR?

Geforce Now uygulamasını Windows, MacOS, Shield TV ve Android platformlarında kullanabilirsiniz.

İÇERSİNDE HANGİ OYUNLAR VAR?

İçersindeki çok bilinen bazı oyunlar şunlar:

  • Leauge Of Legends
  • Rust
  • Apex Legends
  • Fortnite
  • Cyberpunk 2077
  • Witcher 3
  • Rocket Leauge
  • Counter-Strike: Global Offensive
  • Dead by Daylight
  • Dota 2

Bunların dışında oyunlara ulaşmak için buraya tıklayınız.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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