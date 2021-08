Geforce Now nedir, ne işe yarar? Ücreti ne kadar? İçerisinde hangi oyunlar var?

Nvidia'nın geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü proje olan Geforce Now, oyuncuları oldukça heycanlandırdı. Peki Geforce Now nedir ve ne işe yarar? Geforce Now ücreti ne kadar? İçerisinde hangi oyunlar var?