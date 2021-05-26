GeForce Now fiyatı ne kadar? GeForce Now oyunları nelerdir?
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GeForce Now fiyatı ne kadar? GeForce Now oyunları nelerdir?

GeForce Now fiyatı ne kadar? GeForce Now oyunları nelerdir?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

GeForce Now fiyatı ne kadar? GeForce Now oyunları nelerdir? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. Turkcell GAME+ iş birliği ile geçtiğimiz ay Türkiye'de beta testleri start alan bulut oyun platformu GeForce Now'un resmi Türkiye fiyatı aylık 74,90 TL olarak duyuruldu.

Nvidia tarafından tasarlanan ve geçtiğimiz senelerde pek çok ülkede kullanıma açılan GeForce Now bulut oyun sisteminin Türkiye'deki beta teslerine 15 Şubat 2021'de başlanmıştı.

15 Mart 2021 tarihinden itibaren, Türkiye sunucuları üzerinden herkese hizmet vermeye başlanması bekleniyor. GeForce Now fiyatı üzerine bayağı bir süredir düşünülüyordu. Açıklanan fiyatın beklentilerin biraz üstünde olduğunu söylemek mümkün.

NVIDIA GEFORCE NOW TÜRKİYE FİYATI

  • Basic: ?Ücretsiz
  • Premium paket: 74,90 TL/ay
  • Lansmana özel 3 aylık tek abonelik: 49,90 TL/ay

Basic, yani ücretsiz pakatte oturumun süresi 1 saat ile sınırlandırılığını belirtmekte fayda var. Eğer Premium paketi kullanmak isterseniz günlük oyun ihtiyacınızı rahatça karşılayacak 6 saatlik oturum süresi bulunmakta ve RTX özelliğini de kullanabilmektesiniz.

Eğer 3 aylık lansmana özel pakatten kullanmak isterseniz tek seferde ödeme yapmanız gerekmekte.

GEFORCE NOW OYUNLARI

A Plague Tale: Innocence (Steam)

A Story About My Uncle (Steam)

A-Train PC Classic (Steam)

Absolute Drift: Zen Edition (Epic)

Absolver (Steam)

Age of Conan: Unchained (Steam)

Age of Wonders III (Steam)

Age of Wonders: Planetfall (Steam)

Ageless (Steam)

AI: The Somnium Files (Steam)

Alan Wake (Steam)

Alan Wake's American Nightmare (Steam)

Albion Online

Amazing Cultivation Simulator (Steam)

American Truck Simulator (Steam)

Amnesia: A Machine for Pigs (Epic)

Amnesia: A Machine for Pigs (Steam)

Amnesia: Rebirth (Epic)

Amnesia: Rebirth (Steam)

Amnesia: The Dark Descent (Steam)

Among Us (Epic)

Among Us (Steam)

Anno 1800™ (Epic)

Anno 1800™ (Steam)

Anno 1800™ (UPLAY)

Anno 2070™ (Steam)

Anno 2070™ (UPLAY)

AO Tennis 2 (Steam)

Apex Legends™ (Origin)

Apex Legends™ (Steam)

Apollo 11 Lunar Landing Demo

Araha: Curse of Yieun Island (Steam)

Argo (Steam)

Arise: A Simple Story (Epic)

ARK: Survival Evolved (Epic)

ARK: Survival Evolved (Steam)

ARK: Survival Of The Fittest (Steam)

Arma 2: Operation Arrowhead (Steam)

Arma 3 (Steam)

Armello (Steam)

Armored Warfare

Aron's Adventure (Steam)

Artifact (Steam)

Assassin's Creed Freedom Cry (UPLAY)

Assassin's Creed IV Black Flag - Gold Edition (UPLAY)

Assassin's Creed® II (Steam)

Assassin's Creed® II (UPLAY)

Assassin's Creed® Unity (Epic)

Assassin's Creed® Unity (Steam)

Assassin's Creed® Unity (UPLAY)

Assassin's Creed™: Director's Cut Edition (Epic)

Assassin's Creed™: Director's Cut Edition (Steam)

Assassin's Creed™: Director's Cut Edition (UPLAY)

Assassin's Creed® Brotherhood (Steam)

Assassin's Creed® Brotherhood (UPLAY)

Assassin's Creed® Chronicles: China (UPLAY)

Assassin's Creed® Chronicles: India (UPLAY)

Assassin's Creed® Chronicles: Russia (UPLAY)

Assassin's Creed® III Remastered (Epic)

Assassin's Creed® III Remastered (Steam)

Assassin's Creed® III Remastered (UPLAY)

Assassin's Creed® IV Black Flag™ (Steam)

Assassin's Creed® Odyssey (Epic)

Assassin's Creed® Odyssey (Steam)

Assassin's Creed® Odyssey (UPLAY)

Assassin's Creed® Origins (Epic)

Assassin's Creed® Origins (Steam)

Assassin's Creed® Origins (UPLAY)

Assassin's Creed® Revelations (Steam)

Assassin's Creed® Revelations (UPLAY)

Assassin's Creed® Rogue (Epic)

Assassin's Creed® Rogue (Steam)

Assassin's Creed® Rogue (UPLAY)

Assassin's Creed®: Syndicate (Epic)

Assassin's Creed®: Syndicate (Steam)

Assassin's Creed®: Syndicate (UPLAY)

Assassin's Creed®: Valhalla (Epic)

Assassin's Creed®: Valhalla (UPLAY)

Assetto Corsa (Steam)

Assetto Corsa Competizione (Steam)

Asterix & Obelix XXL 3 - The Crystal Menhir (Steam)

ASTRONEER (Steam)

ATLAS (Steam)

ATOM RPG (Steam)

ATOM RPG Trudograd (Steam)

ATOMEGA™ (Steam)

Automation - The Car Company Tycoon Game (Steam)

Autonauts (Steam)

Aven Colony (Steam)

AVICII Invector (Steam)

Avorion (Steam)

GEFORCE NOW'UN TÜM OYUNLARI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
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