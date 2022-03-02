GeForce Now'a rakip Amazon Luna açıldı! Türkiye'ye gelecek mi?

Amazon, Google Stadia, Xbox game Pass ve GeForce Now gibi servislere rakip olan online bulut oyun hizmeti Luna, erken erişimden aylık 5 dolar gibi bir fiyat ile çıkış yapıyor. Peki, Amazon Luna Türkiye'ye gelecek mi? Detaylar haberimizde…

Perakende Behemoth'un Ekim 2020'de erken erişimde kullanımına sunulan bulut oyun hizmeti Amazon Luna, artık Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerinde kullanılabilir oldu. Ayrıca Amazon Prime aboneleri bu servise ücretsiz olarak ulaşabilecek.

6 farklı kanalı bulunan Amazon Luna'nın her kanala özel ücreti bulunmaktadır. İlginizi çeken kanallara özel benzersiz ve büyüyen oyun koleksiyonlarında sınırsız oyun deneyimi sunmaktadır. Geçtiğimiz günlerde gelen özellikte ise Luna oyununuzu uyumlu PC veya Mac'inizden doğrudan Twitch'te yayın yapabilirsiniz.

Luna+ - $5.99/ay (Türler arası favoriler – aksiyon, macera, yarış, klasikler ve daha fazlası)

Family - $2.99/ay (Tüm aile için eğlenceli oyunlar)

Retro - $4.99/ay (Oynanması gereken klasikler ve Retro tarzı geri dönüşler)

Prime Gaming – Prime ile ücretsiz (Prime üyeliğinizle dönüşümlü bir oyun seçkisini ücretsiz oynayın)

Ubisoft+ - $17.99/ay (Ubisoft'ta en sevdiğiniz ve yeni çıkan oyunların tümünü oynayın)

Jackbox Games - $4.99/ay (Jackbox'tan herkese hitap edecek şekilde tasarlanmış parti oyunları)

Amazon Luna şu anlık sadece ABD'de erişime açılmışken Türkiye ve diğer ülkeler hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.