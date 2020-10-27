Hollandalı Geert Wilders'tan küstah NATO çağrısı: Türkiye atılsın

Hollanda'da aşırı sağcı parti lideri olan Geert Wilders Türkiye düşmanlığına devam ediyor. Geçen gün Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında alçak bir paylaşımda bulunan ve Erdoğan'a 'terörist' diyen Wilders, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Türkiye'nin NATO'dan kovulması çağrısında bulundu.

Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi başkanı Geert Wilders yaptığı paylaşımlar ile tepki çekmeye devam ediyor. Geçen günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir karikatürüne yer veren ve paylaşımda 'Terörist' ifadesini kullanan Wilders, ırkçılık yaparak alçak bir saldırıda bulunmuştu.

Wilders, bu ırkçı paylaşımın üzerinden çok geçmeden yeni bir skandala daha imza attı. Üyesi olduğu meclisin çapına bakmadan boyundan büyük laflar eden Wilders, yeni yaptığı paylaşımda NATO'ya çağrıda bulundu ve "Türkiye NATO'dan atılsın" ifadelerine yer verdi. Wilders, paylaşımı ve kullandığı ifadeler ile ırkçı tarafını bir kez daha gözler önüne serdi.

TÜRKİYE DARBE GİRİŞİMİNİ BASTIRINCA ÜZÜLMÜŞTÜ

Türkiye ve İslam karşıtı ırkçı tavırlarıyla tepki çeken aşırı sağcı Özgürlük Partisi başkanı Geert Wilders, 15 Temmuz gecesiyle alakalı olarak, "Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüm" ifadesini kullanmıştı.

BU, IRKÇI WİLDERS'IN İLK NATO PAYLAŞIMI DEĞİL

Daha önce de Türkiye aleyhinde birçok paylaşımda bulunan Wilders, "Şimdi yapılmalıdır: Türkiye'yi NATO'dan kovmak, Türkiye Büyükelçisini kovmak, Türkiye ile yıllık ticaret anlaşması yapılması, Türkiye vatandaşlarına vize yok, Türk havayollarını boykot etmek, Shengen anlaşmasını iptal edip, sınır kontrolünü gözden geçirmek" dedi.