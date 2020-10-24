Geert Wilders kimdir, nereli? Geert Wilders ne dedi?

Siyasi açıklamalarıyla ülkemizde de gündeme gelen ve paylaştığı tweetler nedeniyle Twitter hesabı kapatılan Geert Wilders, Recep Tayyip Erdoğan için ne dedi? Geert Wilders kimdir? Geert Wilders olay paylaşımı!

GEERT WILDERS KİMDİR?

Geert Wilders (d. 6 Eylül 1963, Venlo), Özgürlük Partisi başkanı, Hollandalı siyasetçi. 1998'den beri Hollanda Parlamentosu üyesidir.

Dinî ve siyasî görüşleri

Wilders, Katolik iken agnostisizmi seçmiş bir siyasetçidir. Vergilerin düşürülmesi, refah devletinin tasfiyesi, asgarî ücretin ortadan kaldırılması, devlet düzenlemelerinin ve müdahalelerinin en aza indirgenmesi gibi sağ liberteryen politikalarla objektivist bir bakış açısını birleştirerek İslâm dini ve özgürlüklerin uyuşamayacağı fikri ile İslâm'a karşı bir siyaset yürütmektedir. Asıl nefretinin direkt olarak Müslümanlara karşı olmadığını, sadece İslâm dinine olduğunu vurgulayan Wilders, bir açıklamasında "Sorunun temelinde faşist İslâm, Allah ve Muhammed'in hasta ideolojisi var; bu ideolojinin kaynağı da 'İslâmî Kavgam' (Mein Kampf), yani Kur'an'dır" dedi. Bu gibi beyanları dolayısıyla 2006 yılında Wilders'a karşı suç duyurusunda bulunuldu. Ancak 2008 yılına gelindiğinde savcılık, Wilders hakkında yargılama yapılamayacağını kararlaştırdı.

Wilders ve partisi yabancı göçmenlere karşı daha sert tedbirler alınmasını ve göçmen kanunlarında değişikliğe gidilmesini istemektedirler. Wilders, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğine karşı Hollanda'daki en büyük muhalefeti yürütmektedir.

GEERT WILDERS NE DEDİ?

Ülkede ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders'ın Twitter üzerinden Başkan Erdoğan için "terörist" demesi sosyal medyadan büyük tepki çekti.

HOLLANDALI GEERT WILDERS NEDEN TÜRK DÜŞMANLIĞI YAPIYOR?

Tüm dünyanın gözünü diktiği Hollanda seçimlerinde ırkçı ve İslam düşmanı Wilders'in ne kadar oy alacağı merakla bekleniyor. Başbakan Rutte ile televizyonda kozlarını paylaşan Wilders, Türk büyükelçinin ülkeden atılmasını istedi. Irkçı liderin Türkiye ile ilgili kuyruk acısı ise çok eski, 2004 yılına kadar uzanıyor.

Hollanda'da kritik seçime iki gün kala Başbakan Mark Rutte ve ırkçı Geert Wilders televizyonlarda canlı yayınlanan tartışma programında karşı karşıya geldi. Siyasi kariyerini İslam ve göçmenlik karşıtı politikalar üzerine kuran, ülkesinin AB'den ayrılmasını siyasal hedef olarak belirleyen Geert Wilders, dördüncü kez Hollanda genel seçimine katılmaya hazırlanıyor.

Ülke çapında büyük bir kitlenin izlediği kapışmanın gündeminde, beklendiği gibi Türkiye de vardı.

Özgürlük Partisi lideri Wilders, canlı yayında Türk büyükelçi ve diğer resmi görevlilerin ülkeden atılmasını istedi. Wilders, "Türkler meydanı temizleyen kahramanların mahkemeye götürülmesini istiyor. Sayın Rutte, burada durup 'Gerilimin tırmanmasını istemiyoruz' dememiliyiz, cevap vermeliyiz. En azından Türk büyükelçiyi ülkeden atmalıyız" ifadesini kullandı.

Irkçı lider, ayrıca Rotterdam'da gösteriye katılanların Hollandalı değil, Türk olduklarını kanıtladıklarını savundu.

Geert Wilders'in tartışmalı bir siyasi figür olarak dünya kamuoyunun gündemine gelmesi de aynı yıla rastladı. 2010 yılı 11 Eylül'ünde, İkiz Kuleler'e düzenlenen saldırıların dokuzuncu yıldönümündeki bir etkinlikte konuşan Wilders, İslam karşıtı görüşleri ile ilk kez geniş kitlelere ulaştı.

Eski mesai arkadaşları Geert Wilders'ı başka hobileri olmayan tam zamanlı bir politikacı olarak tanımlıyor.

Her ne kadar Katolik bir ailede büyüse ve 'Hristiyan demokratlar müttefikim' dese de, 1963 doğumlu Wilders kendini agnostik olarak tanımlıyor.Her ne kadar Katolik bir ailede büyüse ve 'Hristiyan demokratlar müttefikim' dese de, 1963 doğumlu Wilders kendini agnostik olarak tanımlıyor.

Wilders'ın İslam karşıtı düşüncelerinin gelişmesinde ise gençliğinde iki yıl süresince İsrail'de kalmasının, bu sürede 'anti-demokratik' olarak tanımladığı Arap ülkelerine yaptığı gezilerin etkili olduğu yorumu yapılıyor.

1997 yılında Hollanda Liberal Partisi'nden (VVD) Utrecht milletvekili seçildi ancak Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini desteklediği gerekçesiyle 2004 yılında partisinden istifa ederek kendi yolunda hareket etmeye başladı.

Geert Wilders'ın İslam karşıtlığı üzerine inşa ettiği siyasi kariyerini hızlandıran olaylardan biri de 2004 yılındaki bir cinayet oldu. Hollandalı film yapımcısı Theo van Gogh'un 'İslam'da kadına kötü davranıldığı' tezini işlediği filmi nedeniyle bir radikal tarafından öldürülmesi sonrası, Wilders'a kalıcı koruma verildi.

Açıklamalarında ülkedeki problemlerin nedeni olarak sık sık Fas ve Türkiye kökenlileri gösteren Wilders, son olarak Türk büyükelçiliği önünde "Uzak dur, bu bizim ülkemiz" yazılı pankart açarak ülkeye kampanya ziyareti yapmak isteyen Türk politikacıları hedef almıştı.

Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri, 15 Temmuz'da Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına da üzüldüğünü söylemiş, "Askeri rejim, her halükarda Erdoğan'dan iyidir" demişti.