Gediz İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camii'nde "Sabah Namazı Buluşması" - Haberler
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Gediz İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camii'nde "Sabah Namazı Buluşması"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gediz İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camii'nde

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Müftülük tarafından "Her Pazar Sabah Namazında Huzurda Buluşalım" şiarıyla başlatılan sabah namazı buluşması İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camiinde gerçekleştirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz İlçesinde Müftülük tarafından "Her Pazar Sabah Namazında Huzurda Buluşalım" şiarıyla başlatılan sabah namazı buluşması İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camiinde gerçekleştirildi.

Gediz İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camiinde gerçekleştirilen program, Cuma Camii İmam Hatibi Adil Cesur'un Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Sabah namazının ardından emekli müezzin kayyım Mevlüt Çelik'in tesbihatı ile devam eden programda Şube Müdürü Osman Avcı "Müminlerin Beşinci Mevsimi Üç Aylar ile Dua ve adabı" konulu sohbet yaptı.

Din Hizmetleri Uzmanı Yasin Kartal'ın yaptığı dua ile devam eden programın sonunda katılımcılara din görevlileri ve hayırseverler tarafından ikram yapıldı.

İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camiinde düzenlenen programa din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KÜTAHYA

Gediz İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camii'nde Sabah Namazı Buluşması

Gediz İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camii'nde Sabah Namazı Buluşması

Gediz İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camii'nde Sabah Namazı Buluşması

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İmam Hatip Liseleri, Tatbikat, Müftülük, Kütahya, Yerel, Haber

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