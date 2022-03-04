Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü taşınıyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaşanması muhtemel depremlere karşı kamu binalarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Karot testinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü binası eski Devlet Hastanesi binasına taşınıyor.

Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, ilçe merkezinde bulunan Emniyet Müdürlüğü binasında taşınma işlemlerine başlandığı söyledi.

Kaymakam Alkan, Emniyet binasının boşaltılmaya başlandığını belirterek, "Emniyet Müdürlüğü binası geçici olarak eski Devlet Hastanesine taşınacak. Taşınma işleminin tamamlanmasının ardından mevcut Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü binalarının yıkım işlemine başlanacak" dedi.

Daha önce İlçe merkezindeki Kaymakamlık binası, depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle TOKİ 4.Etap yanına taşınmıştı. Yıkım işlerinin ardından Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü binalarının yapımına başlanacağı bildirildi. - KÜTAHYA

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