Gediz'de yolcu durakları dezenfekte edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gediz'de yolcu durakları dezenfekte edildi

Gediz'de yolcu durakları dezenfekte edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gediz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında kentteki tüm yolcu durakları dezenfekte edildi.

Gediz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında kentteki tüm yolcu durakları dezenfekte edildi.

Korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında salgının ilk gününden bu yana titiz bir çalışma yürüten Gediz Belediyesi, kent genelinde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gediz Belediyesi olarak vatandaşın daha temiz bir kentte yaşaması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; "Korona virüsle mücadele kapsamında ilçemizdeki tüm yolcu durakları dezenfekte ediliyor. Çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların yoğun kullandığı minibüs duraklarında ilaçlama yaparak vatandaşlarımızın temas ettiği yerleri, camlar, oturma alanı ve panolar en ince ayrıntısına kadar dezenfekte ediliyor. Amacımız halk sağlığını ön planda tutarak vatandaşlarımızın temiz bir ortamda yaşamasını sağlamaktır" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA

Gediz'de yolcu durakları dezenfekte edildi
Gediz'de yolcu durakları dezenfekte edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz
Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz
Sosyal medya ikiye bölündü! Tam kapanma sonrası Mehmet Ceyhan'a destek de var hakaret de
Sosyal medya ikiye bölündü! Tam kapanma sonrası Mehmet Ceyhan'a destek de var hakaret de
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Merve Dizdar Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Fatih Terim Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gediz'de yolcu durakları dezenfekte edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 14:23:33. #1.14#

title