Gediz'de yerel üzümlerin gen kaynaklarının korunması için çalışma başlatıldı
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Gediz'de yerel üzümlerin gen kaynaklarının korunması için çalışma başlatıldı

10.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:03
Gediz'de yerel üzümlerin gen kaynaklarının korunması için çalışma başlatıldı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde "Yerel Üzümlerin Gen Kaynaklarının" korunması için 19 çeşit üzüm çubuğu Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'ne teslim edildi.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde "Yerel Üzümlerin Gen Kaynaklarının" korunması için 19 çeşit üzüm çubuğu Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'ne teslim edildi.

Gediz'in bulunduğu konum ve çevresini kapsayan kültür arazilerinin toprak yapısı incelendiğinde çok değişken meyil düzeyi ile karşılaşıldığını belirten Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kaan Dönmez, "Gediz dahilinde bulunan Muratdağı, Akdağ (Şaphane Dağı) uzantıları eğim oranını büyük ölçüde etkilemesi nedeniyle Tarımsal arazilerde eğim arttıkça yetiştiricilik olarak meyvecilik ön plana çıkmakta. Türkiye'de alt türler ile birlikte yaklaşık 1600 üzüm çeşidinin bulunduğu bilinmekte. 1970 Gediz depreminden önce ilçe şu anda Eskigediz Beldesinin bulunduğu yerde mevcudiyetini sürdürmekte idi. İlçede yerel çeşitlerin de bulunduğu 20 ye yakın üzüm çeşidi yetiştirilmekte ve bu üretim yerel ihtiyaçların (sofralık, pekmez) karşılanmasında kullanılmaktaydı. 1970 depreminden sonra ilçenin yeni yerleşim yerine taşınması, ilçe sakinlerinin Eskigediz' i terk ederek arazilerini yeni yerleşimcilere satması ile bağcılık kültürü zamanla yok olma aşamasına geldi. Sadece meraklı birkaç kişinin çabaları ile eskiden yetiştirilmekte olan 20'ye yakın üzüm çeşidi günümüze kadar taşınabilmiştir" dedi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü olarak bu çeşitlerin korunması ve yaygınlaştırılması için özel bir çaba harcadıklarını ifade eden Dönmez, "Yerel çeşitlerin gelecek nesillere de ulaşabilmesi ve çoğaltılması için Müdürlük olarak Manisa Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğünce yapılan ortak çalışma ile Eskigediz Beldemizde bulunan ve isimleri yöresel olarak adlandırılan; Çilli Üzüm, Beyaz Razaki, Dimnit, Beylerce, Nedirbol, Beyaz Fesleğen, Büzgülü, Misket, Köy Yeri, Sultani, Pembe Çavuş, İri Kara, Beyaz Çavuş, Siyah Sultani, Siyah Fesleğen, Nuribey, Yeşil Çavuş, Paşalar, Siyah Üzüm, Tek Çekirdekli çeşitlerinin Aşılama ile üretilecek üzüm fidanlarının uygun alanlara dikimi yapılarak yerel çeşitlerin korunması adına büyük bir adım atılması sağlanacak. Gediz Kaymakamlığı ve Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak mevcut bağ sayımızın arttırılması için projelerimizi hızlandırıyoruz. Bağcılık yapmak isteyen tüm yetiştiricilerimizi İlçe Müdürlüğümüze bekliyoruz" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Gediz'de yerel üzümlerin gen kaynaklarının korunması için çalışma başlatıldı
Gediz'de yerel üzümlerin gen kaynaklarının korunması için çalışma başlatıldı
Gediz'de yerel üzümlerin gen kaynaklarının korunması için çalışma başlatıldı
Gediz'de yerel üzümlerin gen kaynaklarının korunması için çalışma başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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