Gediz'de kapı önlerinde sigara içilmesi yasaklandı
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Gediz'de kapı önlerinde sigara içilmesi yasaklandı

15.10.2020 11:15 | Son Güncelleme: 15.10.2020 11:20
Gediz'de kapı önlerinde sigara içilmesi yasaklandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında sokaklarda sigara içilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında sokaklarda sigara içilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Gediz İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Hakan Alkan başkanlığında toplandı. Kurul, son günlerde artan korona virüs (Covid-19) vakalarının ardından salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda yeni önlemler aldı.

Bu kapsamda Cumhuriyet Caddesi, Saygılar Caddesi, Özyurt Mahallesi 150, 161, 163, 164, 165, 168, 170.sokaklarda maske kullanımını ihlal ederek sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verildi.

Toplantıda alınan kararlar kapsamında, işyeri sahiplerinin ve misafirlerin işyeri önlerinde maske kullanımını ihlal ederek sigara içmesinin yanı sıra Pazar yerlerinde müşteri ve Pazarcıların sigara içmesini yasakladı. Ayrıca vatandaşların gün içerisinde toplu olarak bulunabilecekleri alanlar olan cami önleri, hastane bahçeleri, park gibi alanlar ve otobüs, servis duraklarında, kamu kurum ve kuruluşların önlerinde veya bahçelerinde toplum sağlığını korumak ve bulaşa neden olmamak amacıyla sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verildi.

Gediz İlçe Hıfzısıhha Kurulu toplum sağlığını koruma adına 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00 - 20.00 saatleri arasında Cumhuriyet Caddesi, Saygılar Caddesi, Özyurt Mahallesi 150, 161, 163, 164, 165, 168, 170.sokaklara işyeri bulunanlar haricinde girişlerini yasakladı.

Camilerde oluşabilecek yoğunluklara karşı ihtiyaç halinde kapalı spor salonu, pazaryeri ve kapalı halı sahanın Cuma namazlarında kullanılmasına karar verildi.

Kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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