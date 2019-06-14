Eser-Berfu Yenenler'in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Geçtiğimiz nisan ayında aile arasında düzenlenen nikah töreniyle dünya evine giren sunucu ve oyuncu Eser Yenenler ile model Berfu Yıldız, önceki akşam Kilyos'ta 400 kişilik bir düğünle kutlama yaptı.

ERKEK BEBEK BEKLİYORLAR

Çift düğünün ardından balayı için Antalya'ya gitti. Berfu Yenenler balayında yaşadığı eğlenceli anları sosyal medyadan paylaştı. 4 aylık hamile olan Berfu Yenenlerin karnının şişliği dikkatlerden kaçmadı. Çiftin erkek bebek beklediği öğrenildi.