Eser-Berfu Yenenler'in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Sunucu Eser Yenenler, 4 aylık hamile olan sevgilisi Berfu Yıldız ile geçtiğimiz hafta dünya evine girmişti. Çiftin erkek bebek beklediği öğrenildi.
Geçtiğimiz nisan ayında aile arasında düzenlenen nikah töreniyle dünya evine giren sunucu ve oyuncu Eser Yenenler ile model Berfu Yıldız, önceki akşam Kilyos'ta 400 kişilik bir düğünle kutlama yaptı.
ERKEK BEBEK BEKLİYORLAR
Çift düğünün ardından balayı için Antalya'ya gitti. Berfu Yenenler balayında yaşadığı eğlenceli anları sosyal medyadan paylaştı. 4 aylık hamile olan Berfu Yenenlerin karnının şişliği dikkatlerden kaçmadı. Çiftin erkek bebek beklediği öğrenildi.
YORUMLAR (3)
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Nikahtan önce o işi hal etmişler. YazıkCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hiçbir şeyin değeri kalmadığı gibi evliliğin de değeri kalmadı, önce bebek sonra düğün modasına bunlar da uymuş.Bebek olmasa evlilik de yok da.2 yıl sonra da ayrılırlar olur biter...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Önce mayalama sonra evlilik. . . . !!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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