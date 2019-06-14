Eser-Berfu Yenenler'in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Eser-Berfu Yenenler'in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Sunucu Eser Yenenler, 4 aylık hamile olan sevgilisi Berfu Yıldız ile geçtiğimiz hafta dünya evine girmişti. Çiftin erkek bebek beklediği öğrenildi.

Eser-Berfu Yenenler'in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Geçtiğimiz nisan ayında aile arasında düzenlenen nikah töreniyle dünya evine giren sunucu ve oyuncu Eser Yenenler ile model Berfu Yıldız, önceki akşam Kilyos'ta 400 kişilik bir düğünle kutlama yaptı.

ERKEK BEBEK BEKLİYORLAR

Çift düğünün ardından balayı için Antalya'ya gitti. Berfu Yenenler balayında yaşadığı eğlenceli anları sosyal medyadan paylaştı. 4 aylık hamile olan Berfu Yenenlerin karnının şişliği dikkatlerden kaçmadı. Çiftin erkek bebek beklediği öğrenildi.

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YORUMLAR (3)

  • HAYAT:
    Hiçbir şeyin değeri kalmadığı gibi evliliğin de değeri kalmadı, önce bebek sonra düğün modasına bunlar da uymuş.Bebek olmasa evlilik de yok da.2 yıl sonra da ayrılırlar olur biter...
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