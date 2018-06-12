Geçmiş Zaman Olur Ki" Oyunu Sahnelendi
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce nöbetçi tiyatro uygulaması kapsamında "Geçmiş Zaman Olur Ki" isimli oyun Sivas'ta sahnelendi.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce nöbetçi tiyatro uygulaması kapsamında "Geçmiş Zaman Olur Ki" isimli oyun Sivas'ta sahnelendi.
Ankara Devlet Tiyatrosu (ADT) sanatçı ve yönetmeni Münir Canar'ın kaleme aldığı, Burak Fındıkcı'nın yönettiği İnanç Keteci, Serkan Yanar, İsmail Tütüncü ve Burak Fındıkcı'nın rol aldığı tiyatro, Atatürk Kültür Merkezinde seyirciyle buluştu.
Ücretsiz sahnelenen oyunun 21 Haziran'a kadar izlenebileceği belirtildi.