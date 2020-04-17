Geçmiş Olsun filmi oyuncuları kim? Geçmiş Olsun konusu ve fragmanı
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Cihan Şimşek, Müge Boz, Sinema, Magazin, Güncel

Geçmiş Olsun filmi oyuncuları kim? Geçmiş Olsun konusu ve fragmanı

Geçmiş Olsun filmi konusu ile dikkat çekiyor. Sevdiği kadın Tuğba ile tam kavuşmak üzereyken bir talihsizlik sonucu komaya giren Saffet, gözlerini açtığında virüs nedeniyle dünyada git gide insanların azaldığına şahit olur. 28 Haziran 2019 tarihinde vizyona giren Geçmiş Olsun özeti haberimizde.

17.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 17.04.2020 11:25
Geçmiş Olsun filmi oyuncuları kim? Geçmiş Olsun konusu ve fragmanı

Geçmiş Olsun, yönetmen koltuğunda Hasan Doğan otururken, senaryosunu ise Cüneyt İnay kaleme aldı. Yerli komedi filmi, başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Tolga Avanoğlu, Cihan Şimşek ve Müge Boz'un başrolde yer aldığı Geçmiş Olsun filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. İşte, 2019 yapımı Geçmiş Olsun fragmanı...

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GEÇMİŞ OLSUN OYUNCU KADROSU

Yaşam belirtisinin azaldığı dünyada, aşık olduğu kadınla kavuşmak üzere birçok badireyi atlatmaya çalışan Saffet'in hikayesi ekrana geliyor. Geçiş Olsun filmi oyunları arasında yer alan isimler:

Toygar Avanoğlu

Cihan Şimşek

Müge Boz

Alper Saldıran

Füsun Demirel

Ali Rıza Tanyeli

Sinan Bengier

Suzan Aksoy

Gülhan Tekin

Geçmiş Olsun filmi oyuncuları kim? Geçmiş Olsun konusu ve fragmanı

GEÇMİŞ OLSUN FİLMİ KONUSU

İnsanlığın neredeyse tamamının yok olduğu bir dünyada sevdiği kadını bulmaya çalışan genç bir adamın hikayesini konu edinen filmde, Saffet, sevdiği kadın Tuğba'ya kavuşmak için her şeyi yapmaya hazır olan genç bir adamdır. Genç kadının kalbini kazanmak için elinden gelenin fazlasını yapan Saffet, sonunda Tuğba'nın kalbine girmeyi başarır. Tam her şey yoluna girip, evlilik hazırlıkları yapılırken, kayınçosu Tarık'ın yaptığı hata sonucu Tarık ve Saffet komaya girer. Ancak onun Tuğba'ya duyduğu aşk komayı atlatmasını sağlar. Aradan geçen 3 yılın ardından uyanan Saffet, artık Tuğba'ya kavuşmasının önünde hiçbir engelin olmadığını düşünürken, dünyada insanlığın yok olduğunu öğrenir. Saffet'in komada olduğu sırada dünyada görülen bir virüs, insanların neredeyse tamamının yok olmasına neden olmuştur. Dünya üzerinde kalan sayılı insanlardan birinin de Tuğba olduğunu öğrenen Saffet, sevdiği kadına ulaşabilmek için Tarık ile birlikte zorlu bir yolculuğa çıkar.

Geçmiş Olsun filmi oyuncuları kim? Geçmiş Olsun konusu ve fragmanı
Geçmiş Olsun filmi oyuncuları kim? Geçmiş Olsun konusu ve fragmanı
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