Geçmiş Olsun filmi konusu nedir? Geçmiş Olsun oyuncuları ve Geçmiş Olsun özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Geçmiş Olsun filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Geçmiş Olsun konusu, Geçmiş Olsun özeti ve Geçmiş Olsun oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Geçmiş Olsun filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Geçmiş Olsun filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bizim İçin Şampiyon filmini izleyecek olanların merak ettiği Geçmiş Olsun konusu nedir, Geçmiş Olsun oyuncuları kimler ve Geçmiş Olsun özeti gibi konuları inceliyoruz.
GEÇMİŞ OLSUN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Sevimli ve sakar hirsizlar çetesi Maskeli Besler, sanssiz geçirdigi dönemlerden sonra suç islememeye tövbe etmis, ticaretle ugrasmaktadir. Ancak suç dünyasinin önemli isimlerinden Rocky Selim kendilerine reddedilmesi güç bir teklifle gelir. Kibris'ta bir kumarhaneyi soyacaklardir. Bir araya gelen ekip Kibris'a hareket eder. Plânlar ve soygun çabalari çeteyi komik süprizlerle karsi karsiya getirir.
GEÇMİŞ OLSUN OYUNCULARI VE KADROSU
Geçmiş Olsun Yönetmeni: Murat Aslan
Geçmiş Olsun Oyuncuları:Mehmet Ali Erbil, Peker Açıkalın, Şafak Sezer, Cengiz Küçükayvaz, Melih Ekener
Geçmiş Olsun Türü: Komedi
Geçmiş Olsun Yapım Yılı: 2007
Geçmiş Olsun Vizyon Tarihi: 11 Ocak 2008 Cuma
Geçmiş Olsun Senaryo: Murat Aslan